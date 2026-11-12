«Είπα όχι και έχασα τη δουλειά» -Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο

Για το κλίμα που επικρατούσε στο θέατρο τα προηγούμενα χρόνια μίλησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, καθώς οι κακοποιητικές συμπεριφορές ήταν μια κανονικότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μιλά για τη νέα κωμική σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς», τονίζοντας τον συνδυασμό κωμωδίας και συγκίνησης. Ο χαρακτήρας του, Γιάννης, βρίσκει την ευκαιρία να διορθώσει λάθη του παρελθόντος δημιουργώντας νέους δεσμούς αγάπης.

Ο ηθοποιός χαρακτηρίζει τα δύο παιδιά της σειράς, την Αμαρυλλίδα και τον Φίλιππο, ως τους απόλυτους πρωταγωνιστές που κλέβουν την παράσταση. Δηλώνει πως ανυπομονεί για τις σκηνές μαζί τους, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την ευστροφία τους.

Η παράσταση «Εκτός Ύλης Reloaded» αποτελεί μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας του, έχοντας παιχτεί στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο. Το κείμενο ανανεώθηκε για να σχολιάσει τραγωδίες όπως το Μάτι και τα Τέμπη.

Στο παρελθόν, ο ίδιος απέφυγε κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου, προτιμώντας να χάσει μια δουλειά παρά να υπομείνει καταστάσεις που θεωρούσε αφύσικες. Επισημαίνει ότι τέτοιες λογικές δεν υπάρχουν σε δουλειές του εξωτερικού.

Ωστόσο όπως περιέγραψε ο ηθοποιός ο ίδιος ποτέ δεν συμβιβάστηκε με αυτή τη νοοτροπία και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προτίμησε να αποχωρήσει από τον θίασο.

Μιλώντας για τα κόμματα και την πολιτική ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ξεκαθάρισε πως δεν τον εκφράζει κάποιος πολιτικός χώρος και πως δεν του έχει γίνει ποτέ κάποια πρόταση για να συμμετέχει στην πολιτική.

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Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Πάντρεμα της κωμωδίας με τη συγκίνηση»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο MEGA ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στην «Νταντά της Γειτονιάς», τη νέα κωμική σειρά που μεταδίδεται από το MEGA: «Η σειρά έχει ένα τόσο όμορφο πάντρεμα της κωμωδίας με τη συγκίνηση, με το δράμα και τον σχολιασμό σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι. Αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το ελληνικό υπέροχο σενάριο, το οποίο το οφείλουμε στις Λαμπρινή Σκρέκα και Ζωή Κοΐβαρη. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά».

Αναλύοντας τον χαρακτήρα που υποδύεται σε συνδυασμό με την πραγματικότητα και τη δική του καθημερινότητα, ανέφερε: «Ο Γιάννης αλλάζει και στην ουσία γίνεται μέλος μιας καινούργιας οικογένειας, την οποία δεν τη συνδέουν δεσμοί αίματος αλλά δεσμοί αγάπης. Σε αυτή την οικογένεια, του δίνεται η ευκαιρία να διορθώσει και λάθη που πιθανόν έκανε στη δική του οικογένεια. Έχει καλή σχέση με την κόρη του αλλά έχει φύγει, έχει τις δουλειές της. Το αντιμετωπίζω και εγώ με τα δικά μου παιδιά. Εντάξει, όταν βρουν χρόνο θα μιλήσουμε. Ο πατέρας το έχει ανάγκη πολύ περισσότερο, την καθημερινή επαφή».

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«Τα παιδιά είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές»

Αναφερόμενος στους συμπρωταγωνιστές του που είναι σε νεαρή ηλικία, περιέγραψε: «Αισθάνομαι ότι είμαι σε μια σειρά όπου πρωταγωνιστές είναι τα δύο παιδιά. Το χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά κλέβουν την παράσταση και δικαίως. Τους αξίζει και με το παραπάνω. Η Αμαρυλλίς (Καπίρη) και ο Φίλιππος (Ιωάννου) είναι το κέντρο της σειράς. Από εκεί και πέρα έχουμε την τύχη να παίζουμε και με νέα παιδιά, τα οποία είναι εξαιρετικά καλά: ο Αντώνης Γιαννακός, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου, η Μελίνα Πολυζώνη και η Ρένα Λύκου φυσικά που κάνει τη μητέρα που είναι εξαιρετική. Αλλά τα παιδιά είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.

Με τα συγκεκριμένα παιδιά είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι. Ανυπομονώ πότε θα έχω σκηνή με την Αμαρυλλίδα κυρίως, γιατί μιλάμε. Αν και με τον Φίλιππο έχουμε κάνει νταραβέρι. Είναι 14 μηνών αλλά συνεννοούμαστε μια χαρά. Η Αμαρυλλίς σίγουρα έχει το κάτι. Έχει και ταλέντο και είναι εξαιρετικά εύστροφη. Στη δουλειά έχει αντιληφθεί τους κώδικες, λειτουργεί καλύτερα από επαγγελματίες».

«Έρχεται κόσμος και μου μιλά για τη σειρά»

Για το ποιο ήταν το κίνητρο που τον ώθησε να αναλάβει τον ρόλο και για την ανταπόκριση του κόσμου, είπε: «Όταν διάβασα το σενάριο, είπα κατευθείαν ότι θέλω να το κάνω. Δεν λειτουργώ με το αν είναι αβανταδόρικος ένας ρόλος. Πλέον κοιτάω να μου αρέσει, να με εμπνέει. Να χαίρομαι να παίζω, να αισθάνομαι ότι με τη φαντασία μου μπορώ να κάνω πράγματα σε αυτό τον ρόλο. Στα γυρίσματα όταν γίνονται σε εξωτερικό χώρο, έρχεται κόσμος και μου μιλά για τη σειρά. Καλά με τα παιδάκια δεν το συζητάμε, είναι όλα φαν. Αλλά έρχονται και μεγάλοι άνθρωποι και ενθουσιάζονται και με τον ρόλο και τη σειρά, νομίζω τους αρέσει πάρα πολύ».

«Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου θεατρικά»

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε και για τη θεατρική του παράσταση «Εκτός Ύλης Reloaded», η οποία διανύει τον τρίτο χρόνο και κάνει περιοδεία: «Έχει γράψει τη δική της ιστορία αυτή η παράσταση. Καταρχάς είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου θεατρικά, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να το παίξω και στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό το υπέροχο κείμενο του Κώστα Λεμονή. Από εκεί και πέρα με εκφράζει απόλυτα σαν πολίτη και σαν άνθρωπο. Η βαθύτερη επιθυμία μου θα ήταν να μην πηγαίνει καλά, να μην χρειάζεται να υπάρχει αυτό το έργο γιατί μιλά για τις παθογένειες και για τη φθορά που υφίσταται κανείς από την εξουσία και το πώς την ασκεί κλπ.

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Το λέμε Reloaded γιατί ανανέωσε το κείμενο ο συγγραφέας. Δεν θα μπορούσαμε να μη μιλήσουμε για κάποια πράγματα που συνέβησαν στο μεταξύ από την πρώτη φορά που ανέβηκε το 2016. Μεσολάβησαν πολλά, Μάτι, Τέμπη κ.ά. Δεν γίνεται να μην τα αγγίξεις. Εξακολουθεί να έχει επιτυχία, να πηγαίνει φουλ και να αφορά πάρα πολύ».

«Πολιτικάντικη συμπεριφορά δεν την έχω καθόλου»

Για το αν θα σκεφτόταν ποτέ να ασχοληθεί με την πολιτική, απάντησε: «Κομματικό ον δεν είμαι. Πολιτικό όσο μπορώ, είμαι. Δεν μου έχει προταθεί ποτέ. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος αλλά μάλλον η απάντηση θα ήταν όχι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος χώρος που να με εκφράζει απόλυτα. Αν υπήρχε αυτός ο χώρος, πιθανόν να το σκεφτόμουν. Βέβαια δεν αισθάνομαι ότι έχω την ικανότητα, αυτό που λέμε, πολιτική συμπεριφορά, πολιτικάντικη συμπεριφορά. Δεν την έχω καθόλου. Αν δεν μου αρέσει κάτι θα στο πω. Αν μου αρέσει θα το χαρώ λιγάκι παραπάνω από όσο πρέπει».

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«Απέφυγα κακές συμπεριφορές, είπα όχι και έχασα τη δουλειά»

Τέλος μιλώντας για το θέατρο και τις λάθος συμπεριφορές που υπήρξαν ή μπορεί να υπάρχουν στον χώρο, ο ηθοποιός απάντησε: «Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο στο να είναι πια αποδεκτό. Και το MeToo βοήθησε σαφέστατα. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά, (μας έλεγαν) ότι “στο θέατρο θα πιεστείς, θα σε βρίσουν, εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις, θα υποφέρεις. Το θέατρο είναι καταπίεση, πρέπει να ματώσεις”. Κάτι μέσα μου έλεγε ότι δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Κανά δύο φορές που είχε τύχει (κακή συμπεριφορά) το απέφυγα, είπα όχι και έχασα τη δουλειά. Ήξερα ότι δεν ήθελα να ματώσω, να ταλαιπωρηθώ.

Στις δουλειές που έκανα στο εξωτερικό δεν έχω δει αυτή τη λογική. Αντίθετα υπάρχει ένας φοβερός σεβασμός. Δεν νοείται να σου φερθούν άσχημα και είσαι το κέντρο της δουλειάς γιατί εσένα θα πουλήσουν και πρέπει να σε φροντίσουν να είσαι όσο πιο καλά γίνεται».