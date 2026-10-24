Η Δώρα Παντέλη τράβηξε την προσοχή της «The Sun» -Η εμφάνιση στο Instagram που ενθουσίασε και τους Αμερικάνους - iefimerida.gr

Διεθνή αποθέωση γνωρίζει η Δώρα Παντέλη. Η αμερικανική έκδοση της «The Sun» έκανε ειδικό αφιέρωμα στην Ελληνίδα δημοσιογράφο μετά από ανάρτησή της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αμερικανική έκδοση της «The Sun» έκανε αφιέρωμα στην Ελληνίδα δημοσιογράφο μετά από ανάρτησή της στο Instagram. Οι φωτογραφίες της από το τηλεοπτικό στούντιο συγκέντρωσαν πλήθος κολακευτικών σχολίων, προσελκύοντας την προσοχή του αμερικανικού μέσου.

Πριν την ενασχόλησή της με τα media, διέγραψε ξεχωριστή πορεία ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, αγωνίστηκε σε ελληνικές ομάδες και κατέκτησε τίτλους, πριν περάσει με επιτυχία στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση το 2017, συνέδεσε το όνομά της με τις αναλύσεις και τις μεταδόσεις αγώνων μπάσκετ. Σήμερα, συνδυάζει την αθλητική της εμπειρία με την επικοινωνία στα τηλεοπτικά και αθλητικά μέσα.

Η προσωπική της ευτυχία ολοκληρώθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Μεραμβελιωτάκη, τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2026. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, ο οποίος βαφτίστηκε τον Αύγουστο στην Πάρο, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια και αθλητικογράφος εντυπωσίασε ξανά το κοινό, με μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το τηλεοπτικό στούντιο.

Κολακευτικά σχόλια για τη Δώρα Παντέλη

Οι φωτογραφίες από την επαγγελματική της καθημερινότητα συγκέντρωσαν πλήθος κολακευτικών σχολίων, τραβώντας παράλληλα την προσοχή του αμερικανικού μέσου.

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Η Δώρα Παντέλη έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο των αθλητικών media. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια, κατά την οποία αγωνίστηκε σε ελληνικές ομάδες και κατέκτησε τίτλους, πέρασε με επιτυχία μπροστά από τις κάμερες.

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Μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση το 2017, συνέδεσε το όνομά της με τις αναλύσεις και τις μεταδόσεις αγώνων μπάσκετ.

Σήμερα, συνδυάζει την αγάπη της για το άθλημα με την επικοινωνία, διατηρώντας δυναμική παρουσία τόσο στην τηλεόραση όσο και στα αθλητικά μέσα.

Ο γάμος και η βάφτιση του γιου τους

Στην καλύτερη φάση της ζωής της φαίνεται πως βρίσκεται η Δώρα Παντέλη, καθώς έχει δημιουργήσει μια πανέμορφη οικογένεια στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Μεραμβελιωτάκη. Η γνωστή αθλητικογράφος και ο Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας, οι οποίοι γνωρίζονταν για μια δεκαετία, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2026 στη Βουλιαγμένη.

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Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του γιου τους, ο οποίος βαφτίστηκε τον Αύγουστο στην Πάρο. Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, η ίδια δίνει προτρεραιότητα πάντα τους αγαπημένους της, μοιραζόμενη συχνά τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.