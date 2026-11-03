Δώρα Χρυσικού για την AI φωτογραφία που την παρουσίαζε χωρίς μαλλιά: «Ο απόπατος, η επιτομή της χυδαιότητας» [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Δώρα Χρυσικού μίλησε για την οργή της μετά τη δημοσίευση ψεύτικης φωτογραφίας με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τη δύσκολη μάχη της με τον καρκίνο.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε τόσο στην περιπέτεια της υγείας της όσο και στη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντάς την με ελάχιστα μαλλιά, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική της εικόνα ή την κατάσταση της υγείας της.

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Η Δώρα Χρυσικού εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για το συγκεκριμένο περιστατικό, για το οποίο προχώρησε σε νομικές ενέργειες, ενώ εξήγησε γιατί εξακολουθεί να μιλά δημόσια για την εμπειρία της με τον καρκίνο, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή της.

Δώρα Χρυσικού για την AI φωτογραφία: «Είναι η επιτομή της χυδαιότητας»

Αναφερόμενη στο δημοσίευμα και στην εικόνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η ηθοποιός δεν έκρυψε την οργή της, επισημαίνοντας ότι η εμφάνιση που της απέδιδαν δεν ανταποκρινόταν ούτε στην περίοδο κατά την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία.

«Θύμωσα τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα είναι ο απόπατος, η επιτομή της χυδαίοτητας. Ήταν μια εικόνα ενός ανθρώπου που είχε κάτι ψιλοτριχούλες. Εγώ δεν ήμουν έτσι ούτε όταν ήμουν άρρωστη. Δεν είχα καθόλου μαλλιά, όχι αυτό το πράγμα. Ήταν AI εικόνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, η Δώρα Χρυσικού αναφέρθηκε στην απόφασή της να μιλά ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της, τονίζοντας ότι στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει και να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

«Τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που νόσησα με καρκίνο, πολλές φορές μου λένε ότι συνέχεια μιλάω γι’ αυτό, αλλά το κάνω για να σωθούν κι άλλοι άνθρωποι εκεί έξω. Ό,τι ξεστομίζω δεν είναι για την προσωπική μου προβολή, ούτε για το δράμα, άλλωστε κι εγώ δεν το αντιμετώπισα ποτέ ως δράμα, αλλά ως έναν αγώνα ζωής», εξήγησε.

Η διάγνωση του καρκίνου και το ερώτημα «γιατί σε εμένα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός θυμήθηκε τις σκέψεις που έκανε όταν έμαθε ότι νοσεί από καρκίνο, παραδεχόμενη ότι αρχικά αναρωτήθηκε γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει μια τόσο δύσκολη δοκιμασία σε νεαρή ηλικία.

«Σκέφτηκα “γιατί σ’ εμένα”, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Ιατρικά μιλώντας ήταν μια μετάλλαξη γονιδίου. Τώρα, αν μπήκα σε μια διαδικασία να λέω “γιατί έπρεπε η ζωή να με προκαλέσει με έναν τόσο σκληρό τρόπο σε μια τόσο νεαρή ηλικία”, προφανώς», ανέφερε.

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Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα 12ωρα με περούκες και όταν γύριζα σπίτι κατέρρεα»

Η Δώρα Χρυσικού μίλησε και για τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας, των φίλων της, αλλά και της δουλειάς της.

Όπως εξήγησε, παρά τη σωματική εξάντληση που βίωνε, συνέχισε να εργάζεται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, αντλώντας δύναμη από το γεγονός ότι μπορούσε να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Η μητέρα μου με βοήθησε πρώτη απ’ όλους, η αδερφή μου, οι φίλοι μου, ο εαυτός μου κυρίως, η δουλειά. Ήταν πολύ δύσκολο να δουλεύω 12ωρα όρθια με τη ζέστη και τις περούκες. Γυρνούσα σπίτι και κατέρρεα. Αλλά τη στιγμή της δουλειάς ήμουν τόσο χαρούμενη, ένιωθα μια ανάποδη επιβεβαίωση ότι πάνε καλά τα πράγματα, ότι αντέχω, αφού μπορώ και το κάνω», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.