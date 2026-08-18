Η Disney ανακοίνωσε την πρεμιέρα του «Ghost Rider» -Έρχονται τρία μεγάλα blockbusters της Marvel - iefimerida.gr

Η Disney όρισε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας «Ghost Rider» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) για τις 28 Ιουλίου 2028.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Σον Λέβι (Shawn Levy) και είναι η τρίτη παραγωγή της Marvel που θα κυκλοφορήσει το 2028.

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Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η νέα ταινία των «X-Men» θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Μαΐου 2028 και το «Black Panther 3» στις 15 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

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Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο των νεότερων ενημερώσεων του προγράμματος της εταιρείας μετά την εκδήλωση D23 που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η ένταξη του Γκόσλινγκ στο MCU είχε αποκαλυφθεί αρχικά στο Comic-Con τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το Variety, το σενάριο του «Ghost Rider» φέρει την υπογραφή του Τζόναθαν Τρόπερ (Jonathan Tropper) με τον σταρ να παίρνει τη σκυτάλη από τον Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage). Επίσης, μια ακόμη άτιτλη ταινία της Marvel προγραμματίστηκε για τις 9 Νοεμβρίου 2029.

Πέραν των υπερηρώων, το πρόγραμμα ενισχύεται σημαντικά στον τομέα του animation.

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Το νέο στοίχημα της Pixar «Ghost Market» αναμένεται στις 10 Μαρτίου 2028. Αν και η υπερφυσική περιπέτεια προοριζόταν αρχικά για streaming σειρά, κέρδισε τελικά το «πράσινο φως» για τη μεγάλη οθόνη.

Παράλληλα, το live-action ριμέικ του «Tangled» ορίστηκε για τις 31 Μαρτίου 2028, ενώ η νέα ταινία animation «Clay» θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η μεγάλη επιστροφή, ωστόσο, ακούει στο όνομα «Coco 2», το οποίο προγραμματίστηκε για τις 21 Νοεμβρίου 2029.

Στις νέες ημερομηνίες περιλαμβάνεται επίσης η ταινία τρόμου της Searchlight, «Monitor» σε σκηνοθεσία των Ματ Μπλακ (Matt Black) και Ράιαν Πόλι (Ryan Polly) η οποία μεταφέρεται για τις 16 Απριλίου 2027, αντί για τις 30 Απριλίου που είχε αρχικά οριστεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ