Διώροφο σπίτι με 4 υπνοδωμάτια πουλά η Amazon -Πώς μπορεί να το αγοράσει κάποιος στην Ελλάδα

Ένα διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι, με τέσσερα υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, δύο καθιστικά και εξωτερικούς χώρους, διατίθεται μέσω Amazon, με τιμή που ξεκινά από 42.000 δολάρια στην αμερικανική αγορά.

Tην ώρα που το κόστος αγοράς κατοικίας παραμένει απαγορευτικό για πολλούς, οι προκατασκευασμένες κατοικίες κερδίζουν έδαφος ως μια εναλλακτική λύση. Η Amazon φιλοξενεί πλέον στην πλατφόρμα της ακόμη και διώροφα σπίτια, τα οποία μπορούν να παραγγελθούν διαδικτυακά. Το ερώτημα είναι αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να φτάσουν στη χώρα μας.

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Ένα από αυτά παρουσιάζει το αμερικανικό περιοδικό Travel + Leisure. Πρόκειται για ένα διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι με μεταλλικό σκελετό και αρθρωτό σχεδιασμό, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του αγοραστή. Η τιμή του στην αμερικανική Amazon βρίσκεται στα 42.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τη διαρρύθμιση που παρουσιάζει το δημοσίευμα, το ισόγειο περιλαμβάνει ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα και πλήρες μπάνιο. Μια εσωτερική σπειροειδής σκάλα οδηγεί στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονται ακόμη τρία υπνοδωμάτια, δεύτερο καθιστικό και επιπλέον μπάνιο. Το σπίτι διαθέτει επίσης μεγάλες γυάλινες επιφάνειες που επιτρέπουν την είσοδο φυσικού φωτός.

Στα χαρακτηριστικά της κατασκευής περιλαμβάνονται μονωμένες γυάλινες πόρτες, ενισχυμένο αδιάβροχο στέγαστρο, πυράντοχα ενισχυμένα δάπεδα και δοκοί από γαλβανισμένο χάλυβα. Και στους δύο ορόφους προβλέπονται εξωτερικοί χώροι, ενώ ο αρθρωτός σχεδιασμός επιτρέπει στον αγοραστή να συζητήσει αλλαγές με τον κατασκευαστή.

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Μπορεί να παραγγελθεί στην Ελλάδα -Πόσο κοστίζει η μεταφορά

Το ενδιαφέρον είναι ότι αντίστοιχο διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι εμφανίζεται και στη βρετανική Amazon, όπου η πλατφόρμα, με επιλεγμένο προορισμό την Ελλάδα, παρουσιάζει συγκεκριμένη χρέωση μεταφοράς.

Σύμφωνα με την καταχώριση, η τιμή πώλησης ανέρχεται σε 13.689,83 λίρες, ενώ τα έξοδα παράδοσης υπολογίζονται σε 7.810,42 λίρες. Το συνολικό αναγραφόμενο ποσό προϊόντος και μεταφορικών ανέρχεται έτσι σε 21.500,25 λίρες ( ﻿25.775 ευρώ).

Η Amazon εμφανίζει επίσης εκτιμώμενο χρονικό διάστημα παράδοσης περίπου 20 ημέρες.

Η μεταφορά μιας τέτοιας κατασκευής από την Κίνα μπορεί να πραγματοποιηθεί διά θαλάσσης, σε εμπορευματοκιβώτια ή ως ειδικό φορτίο, ανάλογα με τις διαστάσεις των τμημάτων στα οποία αποστέλλεται. Στη συνέχεια απαιτείται η μεταφορά από το σημείο παραλαβής προς το οικόπεδο όπου θα εγκατασταθεί το σπίτι.

Επιπλέον, επειδή το προϊόν αποστέλλεται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν χρεώσεις από δασμούς, ΦΠΑ εισαγωγής και έξοδα τελωνειακών διαδικασιών.

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Τι ισχύει για την εγκατάστασή του στην Ελλάδα

Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να αγοράσει και να εισαγάγει ένα προκατασκευασμένο σπίτι δεν σημαίνει ότι μπορεί αυτομάτως να το τοποθετήσει σε οποιοδήποτε οικόπεδο.

Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης κατοικίας που προορίζεται για μόνιμη χρήση υπόκειται στους πολεοδομικούς και οικοδομικούς κανόνες. Κατά κανόνα απαιτείται οικοδομική άδεια, όπως συμβαίνει και με τις συμβατικές κατοικίες.

Πριν προχωρήσει σε παραγγελία, ο αγοραστής πρέπει να συμβουλευτεί μηχανικό, ο οποίος θα ελέγξει την οικοδομησιμότητα του οικοπέδου, τη στατική επάρκεια και τη συμμόρφωση της κατασκευής με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να υπολογιστούν οι δαπάνες για τη θεμελίωση, την εγκατάσταση και τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.