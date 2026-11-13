Διονύσης Σχοινάς - Γιώργος Τσαλίκης: Η έντονη αντίδραση του νυχτερινού κέντρου στα δημοσιεύματα για το τέλος της συνεργασίας τους

Η «Αυτοκίνηση» διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί πρόωρου τέλους στη συνεργασία του Διονύση Σχοινά με τον Γιώργο Τσαλίκη, εκδίδοντας αυστηρή ανακοίνωση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση» παρεμβαίνει για να διαψεύσει τις φήμες περί διακοπής της συνεργασίας Σχοινά-Τσαλίκη, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πρόωρο φινάλε των κοινών τους εμφανίσεων.

Η διεύθυνση του κέντρου ξεκαθαρίζει επίσημα πως η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών συνεχίζεται κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα, ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί από την αρχή, διαβεβαιώνοντας για την ομαλή πορεία του σχήματος.

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης εκφράζουν την έντονη ενόχλησή τους για τη δημοσιοποίηση αναληθών πληροφοριών, απαιτώντας από όσους τις μετέδωσαν να προχωρήσουν σε αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το θέμα.

Η ανακοίνωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων, προειδοποιώντας πως η επιχείρηση θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων διέδωσαν τις ψευδείς ειδήσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την προστασία της φήμης της.

Τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ ανέφεραν πως οι δύο τραγουδιστές σταματούν τις κοινές τους εμφανίσεις, λιγότερο από έναν μήνα μετά την πρεμιέρα τους.



Η ανακοίνωση της «Αυτοκίνησης» για Σχοινά και Τσαλίκη



Το νυχτερινό κέντρο θέλησε να βάλει τέλος στη σχετική φημολογία, ξεκαθαρίζοντας πως η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών συνεχίζεται κανονικά, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης εξέφρασαν την έντονη ενόχλησή τους για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που, όπως υποστηρίζουν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ζητώντας από όσους τις μετέδωσαν να αποκαταστήσουν την αλήθεια.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά ακόμη και στο ενδεχόμενο νομικών ενεργειών, εφόσον κριθεί απαραίτητο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Αυτοκίνησης»: