Διονύσης Σχοινάς: «27 χρόνια πριν η ζωή μού έκανε το πιο όμορφο δώρο»: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο του

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Διονύσης Σχοινάς, με αφορμή τα γενέθλια του γιου του, Δημήτρη, που έγινε 27 ετών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Διονύσης Σχοινάς ευχήθηκε δημόσια στον γιο του, Δημήτρη, για τα 27α γενέθλιά του, αναρτώντας στο Instagram μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με τη φράση «Μπαμπά μου, σε λατρεύω!».

Ο τραγουδιστής συνόδευσε την τρυφερή φωτογραφία με μια συγκινητική αφιέρωση, εκφράζοντας την αγάπη του και χαρακτηρίζοντας τη γέννηση του γιου του, 27 χρόνια πριν, ως το ομορφότερο δώρο της ζωής του.

Ο Δημήτρης είναι ο μοναχογιός του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, επιλέγοντας συνειδητά να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο 27χρονος Δημήτρης ακολουθεί τα καλλιτεχνικά βήματα των διάσημων γονιών του, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη δική του επαγγελματική πορεία στον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.

Η συγκινητική αφιέρωση



Ο αγαπημένος τραγουδιστής επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στον μονάκριβό του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανατρέχοντας σε μια γλυκιά ανάμνηση.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, πατέρας και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με τον μικρό τότε Δημήτρη να χαμογελά στον φακό. Πάνω στο στιγμιότυπο υπάρχει η φράση «Μπαμπά μου, σε λατρεύω!», που κάνει την ανάρτηση ακόμη πιο συγκινητική.



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Ο Διονύσης Σχοινάς συνόδευσε τη φωτογραφία με μια όμορφη αφιέρωση, εκφράζοντας την απέραντη αγάπη του: «27 χρόνια πριν, η ζωή μού έκανε το πιο όμορφο δώρο… ΕΣΕΝΑ!!!».

Η οικογένεια μακριά από τα φώτα



Ο Δημήτρης είναι ο μοναχογιός του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή. Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή.



Ο 27χρονος έχει επιλέξει να ακολουθήσει τα μουσικά μονοπάτια των γονιών του, κάνοντας τα δικά του επαγγελματικά βήματα στον χώρο του τραγουδιού.