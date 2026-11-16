Η τυχαία συνάντηση του Δήμου Βερύκιου με την Ελένη Μενεγάκη: Μου είπε «στην τηλεόραση ευτύχησα να εισπράξω πολλή αγάπη και πολλά χρήματα»

Σε μια αποκάλυψη για την Ελένη Μενεγάκη προχώρησε ο Δήμος Βερύκιος, καθώς συναντήθηκαν τυχαία μέσα σε ένα κατάστημα στην Κηφισιά και συνομίλησαν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στο πλαίσιο μιας τυχαίας συνάντησης, ο Δήμος Βερύκιος έθεσε στην Ελένη Μενεγάκη το ερώτημα της τηλεοπτικής της επιστροφής, λαμβάνοντας από την πλευρά της παρουσιάστριας μια απόλυτα ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με τις προθέσεις της.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε με ενθουσιασμό τη συνάντηση, κάνοντας λόγο για αγκαλιές και φιλιά. Οι δυο τους αναπόλησαν παλιές μνήμες από την κοινή τους πορεία, με ιδιαίτερη αναφορά στον Κοντομηνά και την προσωπικότητά του.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε στον δημοσιογράφο ότι η μακρά της πορεία στην τηλεόραση της εξασφάλισε, πέρα από την αγάπη του κοινού, και σημαντική οικονομική ευημερία, επιβεβαιώνοντας ότι έβγαλε πολλά χρήματα από την καριέρα της.

Η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια επιστροφής της, λέγοντας στον Βερύκιο να μην τα πιστεύει. Τόνισε πως, αν και πέρασε καλά στην τηλεόραση, τώρα πλέον περνάει καλύτερα μακριά από αυτήν.

Αρχικά ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μεγάλη χαρά και την έκπληξη που ένιωσαν και οι δύο, ενώ μάλιστα περιέγραψε πως έκαναν σαν μικρά παιδιά.

Στη συνέχεια με αφορμή τα σενάρια περί τηλεοπτικής επιστροφής της καταξιωμένης παρουσιάστριας, ο Δήμος Βερύκιος πήρε ξεκάθαρη απάντηση από την Ελένη Μενεγάκη.

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Οι μνήμες που ανακάλεσαν Δήμος Βερύκιος και Ελένη Μενεγάκη

Μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι η αγαπημένη παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι έβγαλε πολλά χρήματα από την καριέρα της στην τηλεόραση.

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Αρχικά ο Δήμος Βερύκιος περιέγραψε: «Είδα τυχαία τη Μενεγάκη στην Κηφισιά. Αγκαλιές, φιλιά, αλληλοφιλοφρονήσεις. Μας έβλεπαν οι πελάτες του καταστήματος με φωτισμένα πρόσωπα να κάνουμε σαν μικρά παιδιά, γιατί θυμηθήκαμε διάφορα, αναπολούσαμε μνήμες του παρελθόντος, του Κοντομηνά, όχι για τα λεφτά του αλλά για την αρχοντιά του».

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«Πέρασα καλά στα χρόνια της τηλεόρασης»

Αναφορικά με την πιθανολογούμενη επιστροφή της στην τηλεόραση, ο δημοσιογράφος είπε: «Μου είπε “Δήμο μου, ξέρεις ότι το πέρασμά μου από την τηλεόραση στέφθηκε όχι μόνο με ηθική αναγνώριση αλλά και οικονομική. Είμαι πάρα πολύ καλά. Και γι’ αυτόν τον λόγο, μην ακούς αυτά τα πράγματα για την επιστροφή μου. Δόξα τω Θεώ, από το πέρασμά μου στην τηλεόραση ευτύχησα να εισπράξω πολλή αγάπη και πολλά χρήματα. Πέρασα καλά στα χρόνια της τηλεόρασης, περνάω καλύτερα τώρα και χωρίς αυτήν”, μου είπε».

