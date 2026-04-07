Δημοσθένης Παπαδόπουλος: Αυτός είναι ο λόγος που ο πρωταγωνιστής του Παπακαλιάτη έφυγε για τη Γερμανία - iefimerida.gr

Υπήρξε πρωταγωνιστής του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αλλά ξαφνικά πήρε την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος.

Το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου, ο ηθοποιός Δημοσθένης Παπαδόπουλος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην πρώτη συγγραφική προσπάθεια του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στη σειρά του Mega «Η ζωή μας μια βόλτα» το 1999-2000, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno».

Χάρης Ασημακόπουλος, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γωγώ Μπρέμπου στη σειρά "Η ζωή μας μια βόλτα"

Αυτός είναι ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα

Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε το λόγο που τον οδήγησε να φύγει από την Ελλάδα και περιέγραψε την εμπειρία του στη Γερμανία, όπου κι εκεί εμφανιζόταν στο θέατρο. Όπως είπε ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος, το 2016, πήρε την απόφαση να φύγει για το εξωτερικό, αναζητώντας την ευκαιρία για κάτι καλύτερο, καθώς στην Ελλάδα επικρατούσε οικονομική κρίση.

«Το 2016 μου τη βάρεσε κι έφυγα λόγω κρίσης για 5-6 χρόνια και γύρισα γιατί δεν άντεχα άλλο το σκότος και το κρύο. Δούλευα σε θέατρο στο Βερολίνο και στο Αμβούργο. Η μόνη δυσκολία ήταν η γλώσσα. Χωρίς να το επιδιώξω πήρε μια ροή το πράγμα επαγγελματικά. Δούλευα πολλά χρόνια. Ερχόταν κι η κρίση κι έβλεπα μια μιζέρια. Ήθελα κάτι καινούριο», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος.

Κουράστηκα και σωματικά και ψυχολογικά

Όπως είπε, αν και πέρασε πολλές δυσκολίες, τελικά κατάφερε να επιβιώσει επαγγελματικά και να εξελιχθεί. «Ό,τι έγινε δεν το περίμενα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου να φύγω από το θέατρο κι ήρθε πάλι και με άρπαξε και με έβαλε μέσα. Στις πρώτες μου δουλειές εκτιμήθηκε το πόσο γρήγορα είχα προχωρήσει με τη γλώσσα και ο στόχος μου ήταν να μείνω», εξήγησε.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, υπέβαλε ο ίδιος τον εαυτό του σε μεγάλη πίεση προκειμένου να τα καταφέρει και συγκεκριμένα ανέφερε: «Λύγισα, αυτομαστιγωνόμουν και ήθελα να μιλώ τέλεια τη γλώσσα. Να ανταπεξέρχομαι στη δουλειά και να μη λένε “α, αυτός είναι ξένος”».

«Ήθελα να είμαι σωστός επαγγελματίας και κανείς δεν μου το ζητούσε. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Κάποια στιγμή κουράστηκα και σωματικά και ψυχολογικά. Ήμουν αυστηρός κριτής του εαυτού μου. Τώρα με αγαπώ περισσότερο», κατέληξε ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος.