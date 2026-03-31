Η έρευνα της Τζούλι Κ. Μπράουν για την υπόθεση Έπσταϊν μεταφέρεται στη μικρή οθόνη - iefimerida.gr

Πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης Επστάιν θα παρουσιαστούν σε τηλεοπτική σειρά η οποία θα εστιάζει στις ενέργειες της ερευνητικής δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν.

Η Sony Pictures Television βρίσκεται πίσω από τη φιλόδοξη παραγωγή σε συνεργασία με την Hyperobject Industries του Άνταμ ΜακΚέι, η οποία θα στηρίζεται στο best seller των New York Times «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story», στο οποίο καθοριστικό ρόλο είχε η Τζούλι Κ. Μπράουν.

Πρωταγωνίστρια της νέας σειράς αναμένεται να είναι η βραβευμένη με Όσκαρ, Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Λόρα Ντερν, η οποία θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού. Η Μπράουν επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησης στο X συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Μερικά προσωπικά νέα».

Η σειρά περιορισμένων επεισοδίων που αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό, περιγράφεται ως «μια εκρηκτική αφήγηση της προσπάθειας της δημοσιογράφου να ξεσκεπάσει τη μυστική συμφωνία μεταξύ του Έπσταϊν και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων. Αντλώντας έμπνευση από την εμπειρία της Μπράουν η οποία εργαζόταν στη εφημερίδα "Miami Herald", το βιβλίο και η σειρά ξετυλίγουν το νήμα της επίμονης, πολυετούς έρευνάς της που εντόπισε 80 θύματα, έπεισε επιζήσασες να μιλήσουν δημόσια και οδήγησε στις συλλήψεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ».

Σύμφωνα με το Deadline, ο ΜακΚέι θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Ντερν, την Μπράουν και τον Κέβιν Μέσικ, ενώ η Σάρον Χόφμαν έγραψε το σενάριο και μαζί με την Αϊλίν Μάγιερς θα είναι συνδημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί.