Πρώτο δημόσιο φιλί για την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη - Θα κάνουν Ανάσταση στη Μύκονο - iefimerida.gr

Όλο και πιο συχνές είναι οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις για την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε στο παλιό λιμάνι του νησιού ενώ στην παρέα τους ήταν και ο ηθοποιός Παναγιώτης Καρμάτης. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel ήταν ιδιαίτερα διαχυτικός με την σύντροφό του δίνοντάς της ένα φιλί τη στιγμή που περπατούσαν στην παραλία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το «αγκάθι» που τη βασάνιζε

Πρόσφατα σε συνέντευξή της η ηθοποιός εξήγησε τι ήταν εκείνο που την δυσκόλεψε περισσότερο στη σχέση της με τα παιδιά της όταν εκείνα ήταν μικρότερα: «Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα “αγκάθι”. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο για εμένα. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε απέναντί στα παιδιά, μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό».



«Ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου»

Σε ότι αφορά τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη πρόσφατα είχε δηλώσει: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου».

