Η επίσκεψη που έκανε ο Δημήτρης Σταρόβας στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό: «Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος στα 63» - iefimerida.gr

Σε έναν ιδιαίτερο προορισμό επέλεξε να ταξιδέψει τον Δεκαπενταύγουστο ο Δημήτρης Σταρόβας και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Δημήτρης Σταρόβας εξήγησε πως, παρότι είχε επισκεφθεί την Αμοργό σε νεότερη ηλικία, τόσο στα 20 όσο και στα 30 του χρόνια, δεν είχε καταφέρει ποτέ να ανέβει στο εμβληματικό μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας.

Φέτος, με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο, επισκέφθηκε τελικά τη μονή, στέλνοντας μήνυμα στους ακολούθους του πως ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσει κανείς τις επιθυμίες που έχει στη ζωή του.

Στην ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε την εμπειρία του, τονίζοντας πως αξιώθηκε να ανέβει φέτος στη μονή και ευχήθηκε σε όλους υγεία, δημιουργικότητα αλλά και να κάνουν πάντοτε σωστές επιλογές.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει πως για χρόνια απέφευγε τους γιατρούς παρά τις ενοχλήσεις, βιώνοντας κρίσεις πανικού, αρρυθμίες και ταχυπαλμίες, από φόβο για την υγεία του.

Ο καλλιτέχνης έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, κοινοποιώντας μία χαρακτηριστική φωτογραφία από το μοναστήρι, το οποίο είναι χτισμένο στην απόκρημνη νότια ακτή του νησιού.

Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Σταρόβας είχε επισκεφτεί την Αμοργό στο παρελθόν πάνω από μία φορά αλλά δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στη μοναδικής ομορφιάς μονή.

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Δημήτρης Σταρόβας: «Ποτέ δεν είναι αργά»

Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Σταρόβας, είχε ταξιδέψει ξανά στο νησί, όταν ήταν 20 και 30 χρονών, τότε όμως δεν είχε ανέβει στο μοναστήρι.

Δείτε την ανάρτησή του

Φέτος, με αφορμή τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς του φίλους και τόνισε πως ποτέ δεν είναι αργά για να εκπληρώσει κανείς μία επιθυμία του.

Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος το καλοκαίρι στα 63. Ποτέ δεν είναι αργά. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές».

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Τα προβλήματα υγείας και οι κρίσεις πανικού

Ο Δημήτρης Σταρόβας σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» είχε περιγράψει πως ζούσε με τα προβλήματα υγείας που είχε: «Όλα μέσα στη ζωή είναι. Εγώ δεν παραπονιέμαι γιατί ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου. Είχα ενοχλήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό. Φοβόμουν.

Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω στο τέλος γιατί είχα καταντήσει να έχω κρίσεις πανικού, αρρυθμίες, ταχυπαλμίες. Τρία πράγματα με έχουν σώσει, το χιούμορ, οι φίλοι και η μουσική. Οι άνθρωποι. Μέσα από αυτά έχω περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια υπήρξε μια μακρά περίοδος, μηνών που έχασα...».

