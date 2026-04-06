Συγκλονίζει ο Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό του: Αν ζούσε η μάνα μου δεν νομίζω να το άντεχε, θα τελείωνε - iefimerida.gr

Για τη δύσκολη μάχη με την αποκατάσταση μετά την περιπέτεια υγείας με το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη το 2024 μίλησε ο καλλιτέχνης Δημήτρης Σταρόβας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Fζην» με την Κατερίνα Στικούδη, ο δημοφιλής καλλιτέχνης περιέγραψε τα πρώτα σημάδια την περίοδο πριν από το εγκεφαλικό, στα οποία, όπως παραδέχτηκε, δεν έδινε σημασία. «Είχα κάθε βράδυ αρρυθμίες, στο τέλος ήμουνα σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά ηλιθιωδώς δεν πήγαινα να εξετάσω τον εαυτό μου. Όπως χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο; Γιατί η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα τώρα δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήμουνα. Έβλεπα στο βίντεο πώς ήμουνα και ακόμη και τώρα βλέπω τον εαυτό μου και σοκάρομαι», είπε αρχικά.

Ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σωματικά είναι όπως 30 χρονών και ότι δεν πάιρνει χαμπάρι, αλλά όλη η κούραση του βγαίνει στη φωνή. «Ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Και η αίσθηση είναι σαν να σου τραβάει κανείς την μπλούζα προς τα πίσω», περιέγραψε χαρακτηριστικά την κατάσταση.

Για να καταλήξει αναφερόμενος στη μητέρα του, ότι δεν θα άντεχε να τον βλέπει ανήμπορο στο κρεβάτι του νοσοκομείου. «Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω να άντεχε. Δηλαδή, ήταν η πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου, που δεν χρειαζόταν τίποτα. Και μόλις διαπίστωνε ότι σώθηκα και άρχισα να μιλάω, θα τελείωνε. Είμαι σίγουρος. Ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Το πρόβλημα στην ομιλία μετά το εγκεφαλικό

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Σταρόβας νοσηλεύτηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο από τις 15 Μαΐου 2024, όταν και μεταφέρθηκε μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο στούντιό του. Μετά το εγκεφαλικό είχε ένα μικρό πρόβλημα στην ομιλία του, το οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς είναι σύνηθες να συμβαίνει και ότι θα αντιμετωπιστεί πλήρως.