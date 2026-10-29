Δημήτρης Σκουλός: Πώς αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ - Η αρχική αντίδραση της συζύγου του [βίντεο] - iefimerida.gr

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» ήταν το πρωί της Πέμπτης 29/10, ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο γνωστός φωτογράφος απαντά στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας πως η πολιτική δεν είναι κλειστό επάγγελμα ή κληρονομικό χάρισμα. Δηλώνει ότι κάθε πολίτης έχει θέση σε αυτή και ήδη ξεκίνησε επαφές με ψηφοφόρους στη Β' Πειραιά.

Αποκαλύπτει ότι η σύζυγός του, Τζέλλα, αρχικά ήταν επιφυλακτική με την απόφασή του. Οι ανησυχίες της δεν αφορούσαν τα πιθανά σχόλια, αλλά τη γενικότερη αρνητική εικόνα που έχει ο κόσμος για τους πολιτικούς.

Τονίζει την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος της πολιτικής αντιπαράθεσης, καλώντας τους πολίτες να πάψουν να είναι «οπαδοί» και «εχθροί». Υπογραμμίζει ότι η διαφωνία δεν πρέπει να οδηγεί σε ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις.

Εκφράζει την επιθυμία του να μειωθεί η ένταση στον δημόσιο διάλογο. Καλεί σε γενική ηρεμία, προτρέποντας τον καθένα να πράττει ό,τι θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του και τη χώρα.

Ο Δημήτρης Σκουλός ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το GNTM και το My Style Rocks,﻿ μίλησε μεταξύ άλλων και για την ενασχόλησή του με την πολιτική, μιας και θα είναι υποψήφιος στη Β' Πειραιώς με τη Νέα Δημοκρατία.

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Ερωτηθείς για το πώς πήρε μια τέτοια απόφαση, απάντησε: «Ήταν μια έκπληξη και για εμένα. Έτυχε ξαφνικά. Μου έγινε μια πρόταση, μετά από ώριμη σκέψη το σκέφτηκα, το συζήτησα με τη γυναίκα μου, το ξανασκέφτηκα και τελικά είπα να το κάνω».

Δημήτρης Σκουλός: «Αν δεν έχει θέση στην πολιτική ο κάθε Δημήτρης, τότε ποιος έχει;»

Στη συνέχεια, ο γνωστός φωτογράφος ρωτήθηκε αν τον προβληματίζει το ενδεχόμενο να δεχτεί επικρίσεις για την απόφασή του να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Αν δεν έχει δουλειά ο κάθε Δημήτρης στην πολιτική, ποιος έχει; Ο πολιτικός τι είναι; Επάγγελμα; Επαγγελματίας πολιτικός; Ή γίνεται κάποιος με κληρονομικό χάρισμα; Θα κατέβω στη Β' Πειραιά. Έχω ξεκινήσει κάποιες επαφές με τον κόσμο, ακούω τα προβλήματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η αντίδραση της συζύγου του στην απόφασή του

Ο Δημήτρης Σκουλός αναφέρθηκε και στη στάση της οικογένειάς του απέναντι στην απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του, Τζέλλα, αρχικά είχε επιφυλάξεις.

«Στην αρχή η Τζέλλα δεν ήταν και πολύ θετική. Δεν φοβάμαι τα σχόλια ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου. Είναι ότι ο κόσμος έχει την πολιτική στο μυαλό του κάπως διαφορετικά και ειδικά τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό», εξήγησε.

Το μήνυμα του Δημήτρη Σκουλού για την πολιτική αντιπαράθεση

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική, ο φωτογράφος τόνισε ότι επιθυμεί να επικρατήσει μεγαλύτερος σεβασμός μεταξύ των πολιτών, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτικές τους πεποιθήσεις.

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«Θέλω στις εκλογές ή σε οτιδήποτε κάνουμε να σταματήσουμε να είμαστε οπαδοί, να σταματήσουμε να είμαστε εχθροί. Το ότι πιστεύω κάτι διαφορετικό από εσένα δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθροί και ότι πρέπει να τσακωθούμε, να βρίζει ο ένας τον άλλον ή να προσπαθεί να μειώσει ο ένας τον άλλον».

Κλείνοντας, εξέφρασε την επιθυμία του να μειωθεί η ένταση στον δημόσιο διάλογο, σημειώνοντας: «Θέλω να ηρεμήσουμε όλοι και να κάνει ο καθένας το καλύτερο που πιστεύει για αυτόν και την πατρίδα του».