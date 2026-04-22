Πυρά Δημήτρη Παπάζογλου κατά Μαρίας Ιωαννίδου και Κωνσταντίνας: Αφού ήμουν τόσο μικρός γιατί καταδέχτηκε να τη χορογραφήσω - iefimerida.gr

Απάντηση στα σχόλια της Μαρίας Ιωαννίδου αλλά και της Κωνσταντίνας θέλησε να δώσει ο Δημήτρης Παπάζογλου.



Όλα ξεκίνησαν με τις δηλώσεις του γνωστού χορογράφου και χορευτή, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες, τα «έβαλε» τόσο με τη Μαρία Ιωαννίδου όσο και με την Κωνσταντίνα.



Μαρία Ιωαννίδου για Παπάζογλου: Δεν ήταν και ο Νουρέγιεφ



Συγκεκριμένα, για την πρώτη είπε πως δεν του άρεσε ποτέ ως χορεύτρια, με την Ιωαννίδου να απαντά άμεσα με σκληρά λόγια, λέγοντας πως ήταν ένας μικρός, άχαρος χορευτής και πως δεν ήταν και ο Νουρέγιεφ. «Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι; Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου», είπε η Μαρία Ιωαννίδου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου για την Κωνσταντίνα

Όσο για την Κωνσταντίνα, ο χορογράφος είχε σχολιάσει πως δεν έχει καταλάβει τι είδους τραγουδίστρια είναι. «Δεν ξέρω αν βρήκε το στίγμα της στη μουσική. Είναι ποπ; Είναι λαϊκή; Δεν κατάλαβα ποτέ. Δεν θα πάω να πληρώσω για να τη δω. Αν είχε το άστρο θα είχε προχωρήσει περισσότερο. Δεν φτάνει να έχεις μόνο καλή φωνή ή καλές δημόσιες σχέσεις, πρέπει να έχεις και το άστρο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπάζογλου.



Η απάντηση από την Κωνσταντίνα ήρθε άμεσα, λέγοντας πως όλη αυτή η επίθεση ξεκινάει από κάτι προσωπικό και πως το πρόβλημα είναι δικό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παπάζογλου σε Ιωαννίδου: Αφού ήμουν τόσο μικρός, πώς καταδέχτηκε να τη χορογραφήσω;

Και τώρα ήρθε η ώρα του Δημήτρη Παπάζογλου να απαντήσει σε όλα αυτά. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο γνωστός χορογράφος σχολίασε αναφορικά με τον Νουρέγιεφ: «Καταρχήν, εφόσον ήμουν τόσο μικρός, πώς αυτή που ήταν τόσο μεγάλη καταδέχτηκε να τη χορογραφήσω στο “Ciao ANT1”; Δεν φοβήθηκε μην τυχόν και ανακαλύψουν τις αδυναμίες της; Ποτέ δεν δήλωσα εγώ ότι είμαι Νουρέγιεφ και είναι ντροπή να ταυτιζόμαστε με μία παγκόσμια προσωπικότητα του κλασικού χορού. Αν έχω κάνει καριέρα, ας μπει στο Google να δει το βιογραφικό μου, το οποίο συνεχίζει ακόμα να υπάρχει.

Αναφερόμενος στη σχολή χορού της Μαρίας Ιωαννίδου, σχολίασε: «Είχα πάει μια φορά σε μια σχολή της να διδάξω και δεν κάθισα. Δεν μπορεί να διδάξει κανείς μπαλέτο με κασέτα. Το μπαλέτο πρέπει να είναι με πιάνο».

Η απάντηση Παπάζογλου για την Κωνσταντίνα: «Είχε πάντα πολύ μεγάλες απαιτήσεις με αυτό που προσέφερε»

Στη συνέχεια, απάντησε και στην Κωνσταντίνα, η οποία επίσης είχε τοποθετηθεί για εκείνον: «Τι θα πει δεν ήμουν μουσικός; Γιατί, άμα δεν ήμουν μουσικός, θα με είχε μεγαλύτερη ανάγκη να της γράψω τραγούδια; Ενώ ως χορογράφος δεν με είχε σε υπόληψη; Θα πάω να σπουδάσω Ραχμάνινοφ για να έχω άποψη για τη μουσική της πορεία. Το μόνο πρόβλημα που είχε η Κωνσταντίνα ήταν ότι είχε πάντα πολύ μεγάλες απαιτήσεις, συγκεκριμένα με αυτό που προσέφερε. Δεν είχε αίσθηση της θέσεώς της. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι απαιτούσε να είναι στην αφίσα με τρεις μεγάλες τραγουδίστριες, ενώ δεν είχε κάνει ούτε δίσκο ακόμα. Κι άλλη μια φορά είχαμε συνεργαστεί σε ένα κέντρο, εκεί ήθελε να μπει μετά τον Καλογιάννη, ενώ πρώτο όνομα ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Και είχε δημιουργήσει θέματα. Πάντα τα ’κανε αυτά η Κωνσταντίνα. Όπου έμπαινε ήθελε ντε και καλά… νια-νια, πολλή βαβούρα».