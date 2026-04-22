Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε με «καρφιά» στον Γρηγόρη Αρναούτογλου -Η ανάρτηση στο Instagram με δόση ειρωνείας - iefimerida.gr

Μέσω των social media επέλεξε να απαντήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στα όσα είπε νωρίτερα για εκείνον ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που τον είχε αποκαλέσει «καημένο».

Ο παρουσιαστής επέλεξε να δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Instagram μηνύματα που έλαβε από ακροατές, οι οποίοι θέλησαν να τον στηρίξουν, μετά από όσα είπε ο συνάδελφός του για εκείνον μέσα από τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ρε Γρηγόρη, σ’ ευχαριστώ»

Σε ένα από αυτά, απευθύνθηκε στον παρουσιαστή, δίνοντας έτσι τη δική του απάντηση. «Ρε Γρηγόρη, σ’ ευχαριστώ. Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κ’ εμείς (οι καημένοι) πρώτοι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε κάνει λόγο για απεγνωσμένη προσπάθεια που κάνει ο συνάδελφός του, τον οποίο αποκάλεσε «καημένο», ώστε να ενισχύσει τα νούμερα ακροαματικότητας της εκπομπής του.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Η κριτική Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο

Ο Γρηγόρης Αρναούτγολου άσκησε κριτική στην παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο ραδιόφωνο, εστιάζοντας στην προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλει το τελευταίο διάστημα για να ενισχύσει την απήχηση της εκπομπής του.

Μέσα από δική του εκπομπή στον Sfera 102,2, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Πρωινό», ο παρουσιαστής ανέφερε: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει, Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιον λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια».