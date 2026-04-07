Δημήτρης Κόκοτας: Η αδελφή του μίλησε για την κατάσταση της υγείας του -«Πάω στο νοσοκομείο, του μιλάω πάντα» - iefimerida.gr

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που ο Δημήτρης Κόκοτας μπήκε στο νοσοκομείο μετά το οξύ έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες της ψυχαγωγικής εκπομπής «J2US».

Η αδελφή του, Έλλη Κόκοτα, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του και για τη μάχη που συνεχίζει να δίνει ο τραγουδιστής.



Δημήτρης Κόκοτας: «Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα», ανέφερε η αδελφή του

«Ο Δημήτρης κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι, και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο» ανέφερε η Έλλη Κόκοτα, και συμπλήρωσε λέγοντας: «Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Τώρα είναι ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι, να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Πάω στο νοσοκομείο, τον βλέπω, του μιλάω πάντα».

«Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του»

Στη συνέχεια μίλησε για τη δεδομένη στήριξη από τη σύζυγο του αδελφού της, Κατερίνα Κόκοτα: «Του λέω “Εύχομαι να γίνεις γρήγορα καλά”. Δεν μπορώ να σας πω (αν αντιδράει), συγγνώμη. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στενοχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον. Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του. Εννοείται. Εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα, υγεία σε όλους» ανέφερε η Έλλη Κόκοτα.

