Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ -Δύσκολες ώρες για τον 96χρονο ηθοποιό - iefimerida.gr

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται δύσκολη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός βρέθηκε πεσμένος στο πάτωμα, έχοντας πέσει από το αναπηρικό του αμαξίδιο. Το ατύχημα του προκάλεσε χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, οδηγώντας στην επείγουσα μεταφορά του στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Τον Δημήτρη Καλλιβωκά εντόπισε η οικονόμος του, η οποία ενημέρωσε άμεσα τους οικείους του. Στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον διακομίσει.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας και η περιορισμένη κινητικότητα είχαν επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογική και σωματική του κατάσταση.

Σε παλαιότερη εξομολόγησή του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε εκφράσει την κούρασή του από τη ζωή στο αναπηρικό αμαξίδιο, δηλώνοντας με φορτισμένο τρόπο ότι έψαχνε τρόπο να «φύγει» και δεν επιθυμούσε να ζήσει άλλο.

Ο 96χρονος ηθοποιός, ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους της γενιάς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ άνθρωπος του νοσοκομείου που τον είδε από την πρώτη στιγμή ανέφερε ότι η κατάστασή του «φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη».

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Κατά την ίδια πηγή, ο ηθοποιός βρισκόταν στο κρεβάτι της Εντατικής με εμφανή σημάδια στο πρόσωπό του.

Η «Espresso» αναφέρει ακόμη ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε βρεθεί πεσμένος στο πάτωμα, έχοντας πέσει από το αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο βρίσκεται καθηλωμένος τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Από το δημοσίευμα, πάντως, δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια πότε ακριβώς σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Όπως αναφέρεται, τον ηθοποιό εντόπισε η οικονόμος του, η οποία ειδοποίησε τους δικούς του ανθρώπους και στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η εξομολόγησή του τον Απρίλιο

Στις 9 Απριλίου 2026 ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά του και για την επιβάρυνση που του προκαλούσαν τα προβλήματα υγείας και η περιορισμένη κινητικότητά του.

Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί τότε με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο στην ψυχολογική του κατάσταση, λέγοντας ότι είχε κουραστεί από τη ζωή στο αναπηρικό αμαξίδιο.

«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή… Κουράστηκα και, πλέον, δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Ακόμα κι αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη, κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί πάνω. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», είχε δηλώσει.