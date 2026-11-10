Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του», λέει ο γιατρός του - iefimerida.gr

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο οποίος είναι βρίσκεται καταστολή και με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έπεσε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Μετά την αρχική νοσηλεία, έλαβε εξιτήριο καθώς οι γιατροί έκριναν την κατάστασή του σταθερή και επέστρεψε στο σπίτι του.

Μετά το εξιτήριο, ο ηθοποιός βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, όπου η κατάστασή του επιδεινώθηκε και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, προτού μεταφερθεί εκ νέου.

Ο ηθοποιός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου σε βαριά κλινική κατάσταση. Βρίσκεται διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, ενώ γίνονται προσπάθειες για νευρολογική εκτίμηση της κατάστασής του.

Η ζωή του ηθοποιού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Το αιμάτωμα αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή, καθώς η χειρουργική επέμβαση δεν αποτελεί, προς το παρόν, επιλογή.

Σύμφωνα με τον γιατρό του Στρατή Ανδρέα ο ηθοποιός έχει υποστεί μετά από πτώση ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με φαρμακευτική αγωγή.

Ο 97χρονος Δημήτρης Καλλιβωκάς, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, έπεσε στο σπίτι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

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Διασωληνωμένος ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

Ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας εξήγησε πως ο ηθοποιός αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Αρχικά ο εντατικολόγος αποκάλυψε ποια είναι η κατάσταση του ηθοποιού: «Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς».

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Στη συνέχεια εξήγησε πως συνέβη το ατύχημα: «Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου».

Ο Στρατής Ανδρέας, κλείνοντας, τόνισε πως η ζωή του ηθοποιού κινδυνεύει άμεσα: «Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση».

