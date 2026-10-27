Δημήτρης Ήμελλος: Συγκινεί η αδελφή του με την ανάρτησή της για τη γιορτή του - «Μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά, εμείς θα σε γιορτάζουμε» - iefimerida.gr

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media τίμησε η Αγγελική Ήμελλου τη μνήμη του αδελφού της, Δημήτρη Ήμελλου, ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αδελφή του Δημήτρη Ήμελλου, Αγγελική, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια κοινή τους φωτογραφία. Στην εικόνα, τα δύο αδέλφια απεικονίζονται αγκαλιασμένα και χαμογελαστά, τιμώντας έτσι την ονομαστική του εορτή.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, εξέφρασε την αγάπη της και τόνισε ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να γιορτάζει την ονομαστική του εορτή, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του μέχρι να ξανασυναντηθούν.

Το μήνυμά της απευθυνόταν προσωπικά στον εκλιπόντα αδελφό της, αναφέροντας: «Αγαπημένε μου αδερφέ, μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά ολοι μαζί με τον μπαμπά μας, εμείς θα σε γιορτάζουμε Δημήτρη της καρδιάς μας».

Η συγκινητική ανάρτηση ολοκληρώθηκε με την ευχή για την αιώνια ανάπαυσή του, κλείνοντας με τη φράση «Χρόνια παραδεισένια Δημήτρη μας στην αγκαλιά του Θεού», εκφράζοντας έτσι την πίστη για την επανένωσή τους.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου 2024, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του Δημήτρη Ήμελλου



Η Αγγελική Ήμελλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία τα δύο αδέλφια ποζάρουν αγκαλιασμένα και χαμογελαστά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, εξέφρασε την αγάπη της για τον αδελφό της, τονίζοντας ότι η οικογένειά του θα συνεχίσει να γιορτάζει την ονομαστική του εορτή μέχρι να συναντηθούν ξανά.

«Αγαπημένε μου αδερφέ, μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά ολοι μαζί με τον μπαμπά μας, εμείς θα σε γιορτάζουμε Δημήτρη της καρδιάς μας. Χρόνια παραδεισένια Δημήτρη μας στην αγκαλιά του Θεού», έγραψε χαρακτηριστικά.