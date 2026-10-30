Δημήτρης Γκοτσόπουλος για Γιώργο Κιμούλη: «Είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στο θέατρο» - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Κιμούλη, τον οποίο χαρακτήρισε σημαντικό δάσκαλό του, αλλά και για τη σχέση του με τα χρήματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος εκφράζει την άποψη ότι η αγνόηση του παρελθόντος είναι η μάστιγα της εποχής, καθώς οδηγεί στην επανάληψη των ίδιων λαθών και δεν επιτρέπει τη μάθηση από την ιστορία.

Ο ηθοποιός δηλώνει τον σεβασμό και την εκτίμησή του στον Γιώργο Κιμούλη, παρομοιάζοντας τη συνεργασία τους με έναν νεαρό ποδοσφαιριστή που παίζει και προπονείται δίπλα στον Μέσι, θεωρώντας το μεγάλη τιμή.

Χαρακτηρίζει τον Γιώργο Κιμούλη ως έναν από τους πιο σημαντικούς δασκάλους και ανθρώπους που έχει γνωρίσει στο θέατρο, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην καλλιτεχνική του πορεία και εξέλιξη.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τα χρήματα, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποκαλύπτει τη φιλοσοφία του, δηλώνοντας πως τα χρήματα είναι «σκλαβάκια» του και όχι το αντίστροφο, συνεπώς δεν καθορίζουν τις επιλογές του.

Οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται αυτή την περίοδο στη θεατρική παράσταση «Κόκκινο» (Red) του Τζον Λόγκαν, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου 2026 στο Θέατρο Μουσούρη.

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Πέρα από την καλλιτεχνική τους συνεργασία, ο 41χρονος Δημήτρης Γκοτσόπουλος κατέθεσε ως μάρτυρας υπέρ του 70χρονου Γιώργου Κιμούλη, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης του τελευταίου με τη Ζέτα Δούκα, τη Δώρα Χρυσικού και τον Νίκο Ψαρρά.



Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Όσα είπε για τον Γιώργο Κιμούλη και τη συνεργασία τους



Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της μνήμης και της γνώσης του παρελθόντος.

«Η μάστιγα της εποχής μας είναι ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αγνοούμε το τι έχει υπάρξει στο παρελθόν. Είμαστε αναγκασμένοι να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές τα ίδια λάθη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γιώργο Κιμούλη, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στην καλλιτεχνική του πορεία.

Ερωτηθείς για το πώς είναι η συνεργασία τους, απάντησε: «Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, γιατί τον αγαπάω, τον σέβομαι πάρα πολύ και τον εκτιμώ. Είναι σαν να ρωτάς έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, πώς είναι να παίζεις με τον Μέσι. Και πόσω μάλλον ο Μέσι να σε προπονεί κιόλας. Εγώ κάπως έτσι νιώθω κι είναι τιμή μου. Νομίζω ότι ταιριάζουμαι και λίγο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι σημαντικός δάσκαλος για μένα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, αλλά ο Γιώργος Κιμούλης είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στο θέατρο».



Η ιδιαίτερη δήλωση του Δημήτρη Γκοτσόπουλου για τα χρήματα



Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα χρήματα, εκφράζοντας με μια χαρακτηριστική φράση τη φιλοσοφία που ακολουθεί στη ζωή του.

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«Τα χρήματα είναι τα σκλαβάκια μου, δεν είμαι εγώ σκλάβος τους», δήλωσε, θέλοντας να τονίσει ότι δεν επιτρέπει στο οικονομικό κομμάτι να καθορίζει τις επιλογές και την καθημερινότητά του.



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