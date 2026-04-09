Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου στην Αράχωβα για Πάσχα με τη μητέρα του; - iefimerida.gr

Στο χωριό του, την Αράχωβα, ταξίδεψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για το Πάσχα μαζί με τη σύντροφό του Ρία Ελληνίδου και το γιο που έχει αποκτήσει με την Ιωάννα Τούνη.

Μπορεί να μην έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, ωστόσο οι αναρτήσεις που κάνουν στα social media κατά καιρούς, τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όσο και η Ρία Ελληνίδου, αποκαλύπτουν τις κοινές εξόδους τους αλλά και τις αποδράσεις τους.

Έτσι έγινε και αυτή τη φορά, καθώς η τραγουδίστρια και το μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσαν φωτογραφίες από το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τον ίδιο προορισμό, δίνοντας τροφή στα σχόλια -και πάλι- ότι είναι ζευγάρι.

Θα κάνουν Πάσχα με τη μητέρα του;

Να σημειωθεί ότι η Αράχωβα είναι ο τόπος καταγωγής του Δημήτρη Αλεξάνδρου και διατηρεί σπίτι στην περιοχή, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ίδιο αλλά και την οικογένειά του. Μάλιστα, αυτές τις μέρες είναι η σειρά του Δημήτρη Αλεξάνδρου να έχει μαζί του το γιο του Πάρη και ίσως να κάνουν Πάσχα μαζί με την πατρική οικογένεια του μοντέλου.

Συγκεκριμένα, στην Αράχωβα μένει μόνιμα η μητέρα του Δημήτρη Αλεξάνδρου, η κυρία Μαρία, όπως είχε κάνει γνωστό τον Οκτώβριο του 2024 η πρώην σύντροφος του μοντέλου, η Ιωάννα Τούνη. Τότε, η γνωστή influencer μέσα από αναρτήσεις της μας είχε δείξει την ανακαίνιση που είχε κάνει στο σπίτι.

Μάλιστα, όπως είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, έχει μεγαλώσει μόνο με τη μαμά του: «Eγώ με τον πατέρα μου δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις. Έχω μιλήσει, το έχω πει. Δεν είναι κάτι που με ενοχλεί. Εγώ μεγάλωσα μόνο με τη μαμά μου. Δεν μιλάμε με τον μπαμπά μου. Το επίθετο Αλεξάνδρου είναι του πατέρα μου».