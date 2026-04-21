Έξαλλος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πραγματικά, ντροπή σας!» - iefimerida.gr

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανήρτησε ένα βίντεο στα social media γεμάτο ένταση.

Ο παρουσιαστής και μοντέλο κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, ενώ ξεσπώντας μίλησε για ψέματα και κατασκευασμένες ιστορίες που δημιουργούνται για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κόσμου.

Μάλιστα επισημαίνει πως ειδικά άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας πέφτουν στην παγίδα και πιστεύουν πολλά ψέματα που γράφονται στο διαδίκτυο καθώς δεν γνωρίζουν πως να το διαχειριστούν όλο αυτό.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν σέβονται ότι έχει χαθεί ένας άνθρωπος»

«Είχε μια τεράστια επικεφαλίδα για αυτή την κοπελίτσα από την Κεφαλονιά που έγραφε δεν ξέρω κι εγώ τι. Πραγματικά, δεν θέλω ούτε καν να σας το μεταφέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν σέβονται ότι έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Αλλά μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα, γράφετε ψέματα, γράφετε ανακρίβειες, μόνο και μόνο κατασκευάζετε ιστορίες απ’ το κεφάλι σας για να μπαίνει ο κόσμος να τα διαβάζει.

Και ειδικά άνθρωποι σαν τον κύριο, που δεν είναι και μέσα σε αυτή την κατάσταση, που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν ξέρουνε τι σημαίνει αυτό και το τι ψέμα είναι, πώς πέφτουν στην παγίδα. Δηλαδή πραγματικά, ντροπή σας! Για όλα αυτά που έχετε γράψει και λέτε και ντροπή σας που ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, που γράφετε αυτές τις… να μην τις πω», σχολίασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε στο παρελθόν σχέση με την Ιωάννα Τούνη και μαζί έχουν αποκτήσει ένα γιο. Μετά τον χωρισμό τους δεν ήταν λίγες οι φορές που ήρθαν σε αντιπαράθεση από τα social media. Ωστόσο ο παρουσιαστής μετά τη δικαστική δικαίωση της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση του revenge porn είχε αντιδράσει με καρδούλες σε σχετική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του στο Instagram δείχνοντας τη συμπαράστασή του.

