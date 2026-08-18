Στον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη, μαζί με την κόρη της η Κατερίνα Καινούργιου: «Ευλογία που έγινε ζωή» - iefimerida.gr

Τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά, επισκέφθηκε η Κατερίνα Καινούργιου έχοντας στην αγκαλιά της την τεσσάρων μηνών κόρη της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κατερίνα Καινούργιου επισκέφθηκε στα Χανιά τον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο, μαζί με την κόρη της. Χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μία στιγμή βαθιάς πίστης και ευγνωμοσύνης, την οποία μοιράστηκε με μία ανάρτησή της στα social media.

Έναν χρόνο μετά την προσευχή της στον πατέρα Δημήτριο για να γίνει μητέρα, η παρουσιάστρια επέστρεψε κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, με τον ίδιο ιερέα να ευλογεί τώρα το παιδί της.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της στον Θεό για το δώρο της μητρότητας και στον πατέρα Δημήτριο για την προσευχή, την ευλογία και την πνευματική του καθοδήγηση σε αυτή τη διαδρομή.

Παράλληλα, ευχήθηκε ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει σύντομα στους Αγίους Ισιδώρους, διευκρινίζοντας ότι η ανάρτησή της αποτελεί έκφραση ευγνωμοσύνης και όχι επίδειξη της πίστης της, αλλά επιβεβαίωση ύπαρξης φωτισμένων ανθρώπων στην Εκκλησία.

Η παρουσιάστρια μέσα από μία ανάρτηση στα social media εξήγησε τη σημασία αυτής της συνάντησης με τον πνευματικό της, καθώς ήταν εκείνος που πριν από έναν χρόνο της έδωσε δύναμη και ελπίδα προκειμένου να γίνει μητέρα.

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Όπως επεσήμανε η Κατερίνα Καινούργιου η επιθυμία της «έγινε ζωή», καθώς απέκτησε την κόρη της με τον σύντροφό της, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: «Στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης»

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφήθηκε με τον πνευματικό της και την κόρη της και έγραψε στην ανάρτησή της: «Μια ευλογία που έγινε ζωή. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στη ζωή μας που δεν είναι απλώς συναντήσεις. Είναι στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά. Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία να επισκεφθώ τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δημήτριο, έναν άνθρωπο ευλογημένο, που με την πίστη, την αγάπη και την πατρική του παρουσία έχει σταθεί δίπλα μου σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής μου».

«Επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου»

Η παρουσιάστρια θυμούμενη τη συνάντησή τους, περιέγραψε: «Με τον Τίμιο Σταυρό οδηγό και τη Χάρη του Θεού δύναμή του, έχει σταθεί όχι μόνο δίπλα σε μένα αλλά σε αμέτρητους ανθρώπους και έχει γίνει για πολλούς πηγή πίστης, ελπίδας και παρηγοριάς. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου. Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου».

Δείτε την ανάρτησή της

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«Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό»

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της στον Θεό, αλλά και τον πνευματικό της: «Πώς να χωρέσει τόση συγκίνηση σε λίγες λέξεις; Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το δώρο που μου χάρισε και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον πατέρα Δημήτριο, για την προσευχή του, την ευλογία του και την πνευματική του καθοδήγηση. Για ορισμένους ανθρώπους δεν χρειάζεται να πεις τι χάρισμα έχουν. Αρκούν όσα έχουν ζήσει εκείνοι που τους πλησίασαν. Ο πατέρας Δημήτριος είναι ένας από αυτούς. Εύχομαι σύντομα ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει στους αγαπημένους μας Αγίους Ισιδώρους, στον τόπο όπου τόσοι άνθρωποι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και βρήκαν κοντά του παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα. Να τον δούμε ξανά εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που τον αγαπά και τον περιμένει».

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Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου διευκρίνισε ότι η ανάρτηση αποτελεί μια έκφραση ευγνωμοσύνης σε έναν άνθρωπο που της στάθηκε. «P.s :Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε για να διαφημίσω την πίστη μου, αλλά ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τη γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που μου επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία μας κάποιοι (ίσως λίγοι βέβαια) αληθινά πνευματικοί και φωτισμένοι άνθρωποι».

