Αποκάλυψη Δημήτρη Φραγκιόγλου: «Ο ρόλος του Χλαπάτσα μου δυσκόλεψε την καριέρα» - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, γνωστός για τον εμβληματικό του ρόλο ως «Χλαπάτσας» στη δημοφιλή σειρά Της Ελλάδος τα Παιδιά, άνοιξε την καρδιά του για την επαγγελματική του πορεία και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε λόγω της ταύτισης με τον χαρακτήρα του.

Στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως, αν και ο χαρακτήρας του «Χλαπάτσα» αγαπήθηκε από το κοινό, υπήρξαν συνέπειες στην καριέρα του, καθώς οι άνθρωποι του χώρου τον συνέδεσαν με τον συγκεκριμένο ρόλο, κάτι που καθυστέρησε τη δυνατότητά του να αναλάβει άλλες υποκριτικές προκλήσεις.

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου δεν περιορίστηκε μόνο στη συμμετοχή του ως ηθοποιός στη σειρά, αλλά είχε και ενεργό ρόλο στο σενάριο. Όπως εξήγησε, ο ρόλος του «Χλαπάτσα» είχε γραφτεί εξ αρχής με διαφορετική μορφή από αυτή που τελικά παρουσίαστηκε στην οθόνη. Μάλιστα, το χαρακτηριστικό ψευδώνυμο «Χλαπάτσας» προέκυψε στο γύρισμα και τελικά καθιερώθηκε, δίνοντας ζωή σε έναν χαρακτήρα που έγινε σύμβολο της σειράς.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, η αφοσίωση του κοινού στον «Χλαπάτσα» δεν ήταν πάντα ευεργετική για την επαγγελματική του πορεία. «Για κάποια χρόνια, ο ρόλος του Χλαπάτσα δεν μου έκανε πολύ καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ταύτιση του κοινού και των ανθρώπων του χώρου με τον χαρακτήρα αυτό δυσκόλεψε την αναγνώρισή του σε άλλους ρόλους, είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση.

Η εμπειρία αυτή, όπως δήλωσε, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να «σπάσεις» τα στερεότυπα και να διεκδικήσεις νέες ευκαιρίες, αν και παραδέχθηκε πως η δημοτικότητα ενός τόσο ισχυρού χαρακτήρα μπορεί να σε «παγιδεύσει».