Δήμητρα Παπαδήμα: «Σιχαίνομαι τους ανθρώπους του χώρου μου, αυτούς που έχουν τη δύναμη, είναι βλάκες» - iefimerida.gr

Για τις δυσάρεστες εμπειρίες από τον χώρο της υποκριτικής μίλησε η Δήμητρα Παπαδήμα και για τις αρνητικές συμπεριφορές που βίωσε μέσα από τις συνεργασίες της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Δήμητρα Παπαδήμα αποδίδει τις αρνητικές συμπεριφορές που δέχθηκε στον επαγγελματικό της χώρο στην έλλειψη ευφυΐας, δηλώνοντας πως πλέον κατανοεί όσους της φέρθηκαν άσχημα, καθώς, κατά την άποψή της, «δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι».

Η ηθοποιός εκφράζει την έντονη αποστροφή της για τις αισθητικές παρεμβάσεις, χαρακτηρίζοντας «σίχαμα» το αποτέλεσμα σε νέες γυναίκες. Θεωρεί πως οι επεμβάσεις αυτές οδηγούν σε μια ομοιομορφία, κάνοντας όλες τις γυναίκες να μοιάζουν «καρμπόν».

Αναφερόμενη στη διαδικασία της γήρανσης, σχολιάζει την «αδικία» της φύσης απέναντι στις γυναίκες, αντιπαραβάλλοντας την εικόνα τους με αυτήν ανδρών ηθοποιών, όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, οι οποίοι παραμένουν γοητευτικοί σε μεγάλη ηλικία.

Η ίδια αποκαλύπτει ότι κάνει περιστασιακά botox, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους πριν από κάποια παράσταση, αν και το θεωρεί μάταιο. Περιγράφει την επίσκεψη στον γιατρό της ως μια πράξη που κάνει σπάνια «για τον εαυτό της».

Όπως εξήγησε η ηθοποιός έχοντας μεγαλώσει έχει απλοποιήσει και τον τρόπο σκέψης της και πλέον θεωρεί πως για το πως φέρεται κανείς συνδέεται άμεσα και με το επίπεδο νοήμοσύνης που διαθέτει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα εξέφρασε την αντίθεσή της στις αισθητικές επεμβάσεις που επιλέγουν πολλές νεαρές γυναίκες, σχολιάζοντας πως καταλήγουν να έχουν όλες την ίδια εμφάνιση.

Δήμητρα Παπαδήμα: «Δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι»

Mέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την αρνητική εμπειρία που έχει βιώσει από ανθρώπους του επαγγελματικού της χώρου, η Δήμητρα Παπαδήμα είπε: «Η ζωή είναι πολύ απλή. Λίγη κατανόηση θέλει και το λέω εγώ που σιχαίνομαι τους ανθρώπους του χώρου μου, αυτούς που έχουν τη δύναμη, γιατί μου έχουν φερθεί θεόσκατα. Παρ' όλα αυτά έχω φτάσει σε μία ηλικία και τους κατανοώ, είναι βλάκες, τι να κάνουμε; Δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι».

Δείτε το βίντεο﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλάζοντας θέμα η Δήμητρα Παπαδήμα τόνισε πως δεν της αρέσει το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που βλέπει σε πολλές νέες γυναίκες: «Για μένα είναι σίχαμα. Καταλαβαίνω βέβαια την ανασφάλεια, βλέπω όλα τα κορίτσια με χείλια, στήθος και τους ποπούς το καλοκαίρι με το μαγιό το... Δεν βλέπω το ωραίο του πράγματος. Είναι όλες καρμπόν, ίδιες».

«Εγώ μεγάλωσα πια, τα βλέπω με άλλο μάτι»

Μάλιστα η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην εικόνα γνωστών ηθοποιών μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Νομίζω ότι η φύση είναι λίγο άδικη με τη γυναίκα, γιατί όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει λίγο άσχημα. Βλέπεις τον Ρίτσαρντ Γκρι, τον Ρόμπερτ Ντενίρο, 83 ετών, τον είδα και λέω: "τι άντρακλας είναι αυτός;" Ανέκαθεν μου άρεσε βέβαια. Εγώ μεγάλωσα πια, τα βλέπω με άλλο μάτι».

Ωστόσο αποκάλυψε ότι κάνει περιστασιακά botox, κυρίως όταν πρόκειται να συμμετάσχει σε κάποια παράσταση ή δουλειά: «Εγώ κάνω, όταν είναι να παίξω. Κάνω πού και πού ένα botox, κάθε δύο χρόνια. Το θεωρώ εντελώς μάταιο. Πάω στον γιατρό και του λέω: "Τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ πέρα" και μου απαντάει: "Έλα τώρα, μίας και ήρθες". Αλλά, ας κάνω και κάτι για μένα, έχω να πάω στο κομμωτήριο πάνω από 2 χρόνια, μόνη μου τα βάφω για τις άσπρες τρίχες».

