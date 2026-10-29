 Η Δήμητρα Ματσούκα αποκάλυψε το μυστικό της σχέσης της με τον Πέτρο Κόκκαλη - iefimerida.gr
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Η Δήμητρα Ματσούκα αποκάλυψε το μυστικό της σχέσης της με τον Πέτρο Κόκκαλη

Ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα
Ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα / NDP Photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για τη σύλληψή της τον περασμένο Νοέμβριο, αφού βρέθηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ, μίλησε σήμερα η Δήμητρα Ματσούκα.﻿

Πριν από έναν χρόνο, η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις, και στο δικαστήριο που ακολούθησε η ηθοποιός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή και αφαίρεση του διπλώματός της.

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Μιλώντας σήμερα στο «Happy Day» για το περιστατικό και την περιπέτεια που είχε με την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησής της, η Δήμητρα Ματσούκα δήλωσε: «Δεν ήταν ευχάριστο και εγώ υπεύθυνη είμαι μέχρι ενός σημείου. Γιατί όταν σου παίρνουν την πινακίδα, πρέπει να πάρεις το αμάξι σου και να το επαναφέρεις εκεί που ήταν. Μια σειρά πραγμάτων».

«Το πάθημα έγινε μάθημα. Έχει κλείσει ο κύκλος και πλησιάζει ο καιρός που θα έχω το δίπλωμά μου στα χέρια και θα μπορώ να οδηγήσω» πρόσθεσε.

Το μυστικό του γάμου της με τον Πέτρο Κόκκαλη

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ακόμα και για την προσωπική της ζωή, τον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη, τονίζοντας πως το βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης σχέσης είναι να μη θεωρεί κανείς τον άνθρωπο που έχει δίπλα του δεδομένο.

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Όπως εξήγησε, τόσο η ίδια όσο και ο Πέτρος Κόκκαλης αντιμετωπίζουν τη σχέση τους χωρίς ζήλια, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους.

«Το μυστικό είναι να μην αισθάνεσαι ότι είναι τίποτα δεδομένο. Δεν ζηλεύω, είμαι από τη φύση μου έτσι, και ο Πέτρος είναι άνθρωπος που δεν ζηλεύει», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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