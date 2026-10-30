Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: Η γιορτή με φίλους της ηθοποιούς στο σπίτι της στην Κηφισιά [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο σπίτι της στην Κηφισιά έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και γνωστά πρόσωπα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στη φιλική συγκέντρωση για την ονομαστική της εορτή, η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου υποδέχτηκε γνωστά πρόσωπα, όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Υρώ Μανέ και ο Μάκης Δελαπόρτας, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί της στιγμές χαράς.

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Μάκης Δελαπόρτας απαθανάτισε τη συνάντηση των φίλων στο σπίτι της στην Κηφισιά, κάνοντας γνωστή τη γιορτή μέσα από τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας από την ιδιωτική αυτή εκδήλωση.

Ο Μάκης Δελαπόρτας συνόδευσε την ανάρτησή του με θερμές ευχές, γράφοντας «Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα» και επαινώντας το «υπέροχο και φιλόξενο σπίτι» της εορτάζουσας, κλείνοντας με την ευχή «και του χρόνου Δημητρούλα!»

Η δημοσιοποίηση εικόνων από την κατοικία της δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, καθώς η ίδια η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου έχει μοιραστεί και στο παρελθόν φωτογραφίες από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού της.

Η ίδια επέλεξε να περάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα διοργανώνοντας μια φιλική συγκέντρωση στην κατοικία της.



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Οι γνωστοί καλεσμένοι στο σπίτι της Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου



Ανάμεσα στους φίλους που βρέθηκαν στο σπίτι της ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Υρώ Μανέ και ο Μάκης Δελαπόρτας, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί της στιγμές χαράς με αφορμή την ονομαστική της εορτή.

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας Μάκης Δελαπόρτας απαθανάτισε τη συνάντηση, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τη γιορτή.



Οι φωτογραφίες και οι ευχές του Μάκη Δελαπόρτα



Στη λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκε, ο Μάκης Δελαπόρτας έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στη φίλη μας Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, που τη γιορτάσαμε στο υπέροχο και φιλόξενο σπίτι της στην Κηφισιά… Και του χρόνου Δημητρούλα!».

Φωτογραφία: makisdelaportas / Instagram

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Φωτογραφία: makisdelaportas / Instagram

Φωτογραφία: makisdelaportas / Instagram

Ανάρτηση από τη βραδιά έκανε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, γράφοντας: «Γιορτάσαμε την ονομαστική γιορτή της αγαπημένης μας φίλης Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου στο φιλόξενο σπιτικό της. Ο φίλος μας Θοδωρής Αγγελασόπουλος, ο ευφάνταστος σεφ, μας επεφύλαξε εκπλήξεις με τα πεντανόστιμα εδέσματά του... Ήταν μια μαγική βραδιά... Δήμητρα, να είσαι καλά, άπειρες ευχές και σ' ευχαριστούμε».

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Η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου μάς έχει δείξει κι άλλες φορές φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού της.