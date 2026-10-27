H Δήμητρα Κούστα γιόρτασε στο Μαρόκο με Άννα Βίσση και Ηλία Ψινάκη -Οι φωτό από τις διακοπές τους - iefimerida.gr

Στο Μαρακές επέλεξε να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή η Δήμητρα Κούστα, έχοντας δίπλα της αγαπημένους φίλους, όπως την Άννα Βίσση και τον Ηλία Ψινάκη.



Την ώρα που στην Αθήνα συνεχίζεται η δημόσια κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα, η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε στο εξωτικό Μαρόκο για τη γιορτή της στενής της φίλης Δήμητρας Κούστα.

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Το ζεύγος Κούστα οργάνωσε μία ολιγοήμερη απόδραση στο Μαρακές, έχοντας καλεσμένους λίγους και καλούς τους φίλους, όπως την Άννα Βίσση και την αδερφή της Νίκη, τον Ηλία Ψινάκη και τον επιχειρηματία Γιάννη Στασινόπουλο.

Στιγμιότυπα από το ταξίδι δημοσιεύτηκαν στα social media, δίνοντας μια γεύση από την ατμόσφαιρα του ταξιδιού αλλά και της γιορτής.

Ανατολίτικη πολυτέλεια σε ιστορικό ξενοδοχείο, σαν σκηνικό από τις χίλιες και μία νύχτες

Η παρέα έμεινε στο ιστορικό και υπερπολυτελές ξενοδοχείο La Mamounia, απολαμβάνοντας την διαμονή της, με τον Ηλία Ψινάκη να ανεβάζει μια χαρακτηριστική φωτογραφία από την πισίνα, αγκαλιά με την Άννα Βίσση και λεζάντα «τι άλλο να ζητήσεις από τη ζωή…».

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Ο Γιάννης Στασινόπουλος δημοσίευσε φωτογραφία του με την Άννα Βίσση και την εορτάζουσα Δήμητρα Κούστα συνοδεύοντάς τη με ευχές. «Από το Μαρακές, με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική εορτή», έγραψε.

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Ο Ηλίας Ψινάκης ανέβασε και αυτός μία φωτογραφία του με την Άννα Βίσση στα σκαλιά του ξενοδοχείου, στην οποία ποζάρουν ευδιάθετοι και γελαστοί, με τη χιουμοριστική λεζάντα «Γηροκομείο».

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Λίγες ώρες αργότερα, και αφού η Δήμητρα Κούστα γιόρτασε με τους φίλους της την ονομαστική της εορτή, ο Ηλίας Ψινάκης ανέβασε μία φωτογραφία με την οικοδέσποινα και την Άννα Βίσση, και οι τρεις τους με βραδινό, λαμπερό ένδυμα, γράφοντας στη λεζάντα: «Happy name day Δήμητρα Κούστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επική βραδιά που μας χαρίσατε! Έχω να το ζήσω αυτό από τη δεκαετία του 70 με τον Yves Saint Laurent στο Μαρακές. Είστε υπέροχοι οικοδεσπότες διεθνούς επιπέδου! 🇬🇷», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι αναρτήσεις της Άννας Βίσση από το Μαρακές

Η Άννα Βίσση απόλαυσε την ολιγοήμερη απόδρασή της στο εξωτικό Μαρακές με την παρέα της αδελφής και των φίλων της, ανεβάζοντας κάποια στιγμιότυπα.

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Σε μία φωτογραφία είναι χαλαρή και ευδιάθετη στην πισίνα του ξενοδοχείου με την αδελφή της Νίκη Βίσση.

Στις επόμενες δύο και πιο πρόσφατες, από το βράδυ του εορταστικού δείπνου της Δήμητρας Κούστα, η δημοφιλής σταρ ποζάρει κεφάτη με ένα κομψό κόκκινο μίντι φόρεμα, μαύρο σακάκι και γόβες ενώ κάθεται δίπλα σε γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον την προετοιμασία κάποιου πιάτου.

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Για την Άννα Βίσση, το ταξίδι στο Μαρακές ήταν μια ευκαιρία να αποτραβηχτεί για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση από τη ρήξη στις σχέσεις της με τον Νίκο Καρβέλα, και να απολαύσει χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα, πριν επιστρέψει στη σκληρή πραγματικότητα.

Η διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα και η νέα απαγόρευση

Την ίδια ώρα, η διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νέο εξώδικο του συνθέτη προς την τραγουδίστρια.

Όπως γνωστοποιήθηκε, ο Νίκος Καρβέλας ζητά να μην κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τίτλο «Τρεις Εποχές», στο οποίο περιλαμβάνονται τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της έντασης που δημιουργήθηκε μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 27 Σεπτεμβρίου.