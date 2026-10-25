Δήμαρχος Νίκαιας: Δεν θα μετονομαστεί η οδός Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη, ψάχνουμε τρόπο για να τον τιμήσουμε - iefimerida.gr

Δεν θα μετονομαστεί η οδός Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, μετά και τη σχετική συζήτηση και σχόλια στα social media.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του, η Δημοτική Αρχή εξετάζει προσεκτικά τις προτάσεις για την αναγνώριση της προσφοράς του «Γιώργου της Νίκαιας», αναζητώντας έναν τρόπο που θα αποδίδει την αρμόζουσα τιμή στον καλλιτέχνη, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό στην ιστορική διαδρομή της πόλης.

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Αναλυτικά η δήλωση του δημάρχου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

«Η Ιστορία μάς διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον”. Σ’ αυτή τη διδαχή, η Δημοτική Αρχή ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ να μετονομάσει την "οδό Μάρκου Μπότσαρη" σε "οδό Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τη Νίκαια. Η αναγνώριση αυτού του δεσμού, δεν θα μπορούσε ποτέ να παραβλεφθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, η "τιμή" του αντιμετωπίζεται με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις – και "πολλά" περισσότερα έχουν γραφτεί – για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου της Νίκαιας, του δικού μας Γιώργου. Όλες εξετάζονται με προσοχή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την πόλη μας. Αλλά κυρίως με σεβασμό ως προς την ΙΣΤΟΡΙΑ!

Θέλω να διευκρινίσω, λοιπόν ότι, δεν θα μετονομαστεί η "Μάρκου Μπότσαρη” σε "Οδό Γιώργου Μαζωνάκη”.

Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση».