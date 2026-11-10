Σε δίκη ο ηθοποιός Ομάρ Σι του «Lupin»: Αρνήθηκε να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του, επιτέθηκε σε υπαλλήλους σιδηροδρομικής εταιρείας - iefimerida.gr

Ο γνωστός ηθοποιός Ομάρ Σι θα δικαστεί στις 30 Νοεμβρίου από δικαστήριο του Παρισιού, καθώς θεωρείται ύποπτος για επίθεση σε υπαλλήλους της γαλλικής σιδηροδρομικής εταιρείας SNFC τον Μάιο του 2025.



Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης και μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Lupin»,﻿ αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για «άσκηση βίας σε βάρος προσώπου που εκτελεί δημόσια υπηρεσία, σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 22 Μαΐου 2025.

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Τότε, η SNCF είχε επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε «διαπληκτισμός και διατυπώθηκαν απειλητικές εκφράσεις από τον Ομάρ Σι σε βάρος ενός από τους εργαζομένους μας που υπηρετούν στα τρένα».

Ο ηθοποιός κατηγορείται επίσης για «απειλή τέλεσης εγκλήματος ή αδικήματος κατά προσώπων ή περιουσίας σε βάρος ατόμου που εκτελεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας», καθώς και για «εξύβριση προσώπου που εκτελεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».

Ο διαπληκτισμός του Ομάρ Σι με υπαλλήλους του σταθμού

Στις 22 Μαΐου 2025, ο ηθοποιός, ο οποίος επρόκειτο να ταξιδέψει από το Παρίσι προς την Αβινιόν, στη νοτιοανατολική Γαλλία, φέρεται να επιτέθηκε σε υπαλλήλους της σιδηροδρομικής ασφάλειας, οι οποίοι του ζήτησαν να φορέσει φίμωτρο στον σκύλο του, όπως αποκάλυψε την ίδια ημέρα η εφημερίδα La Provence.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ο διαπληκτισμός φέρεται να ξεκίνησε στην αποβάθρα του σταθμού γύρω στις 7 το πρωί», την ώρα που ο ηθοποιός ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε τρένο με προορισμό την «Πόλη των Παπών», όπως είναι γνωστή η Αβινιόν.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας φέρονται να ζήτησαν από τον ηθοποιό να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του πριν από την επιβίβαση, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της SNCF.

«Έπειτα από μια αρχική έντονη αντίδραση του Ομάρ Σι, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να απηύθυνε απειλές θανάτου και προσβολές προς το προσωπικό στην αποβάθρα, η ένταση συνεχίστηκε και μέσα στο τρένο», έγραψε η εφημερίδα.

Δεν είναι ο πρώτος καβγάς του Ομάρ Σι με υπαλλήλους του σταθμού

Παρόμοια περιστατικά είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2018 και το 2011, στον ίδιο σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού.

Το 2018, η SNCF είχε κάνει λόγο για «κάπως έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις» μεταξύ του Ομάρ Σι και ενός υπαλλήλου της εταιρείας, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στον σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι.

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Το 2011, ο ηθοποιός, ο οποίος είχε τότε εντυπωσιάσει το κοινό με τη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία «Άθικτοι», είχε προσαχθεί και κρατηθεί προσωρινά, έπειτα από διαπληκτισμό με υπαλλήλους ασφαλείας της SNCF, και πάλι στον σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι. Ο δικηγόρος του είχε τότε καταγγείλει «πράξεις βίας και κατάχρηση εξουσίας».