Χαμός από σχόλια για το κίτρινο έξωμο φόρεμα της Μελάνια στο βασιλικό δείπνο -Τη «συνθλίβουν» συγκρίνοντάς την με την Κέιτ - iefimerida.gr

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Γουίνδσορ που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος.

Η 55χρονη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα έντονο κίτρινο έξωμο φόρεμα με μια φαρδιά μωβ ζώνη στη μέση, με την υπογραφή της Carolina Herrera. Ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Η Μελάνια Τραμπ © Aaron Chown/PA via AP, Pool

Η εμφάνισή της δεν εντυπωσίασε, όπως συνήθως συμβαίνει, τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έσπευσαν να την επικρίνουν στο Διαδίκτυο. «Το φόρεμα της Μελάνια - δεν εντυπωσιάστηκα», έγραψε ένας. «Μελάνια, τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;», αναρωτήθηκε άλλος. «Το φόρεμα της Μελάνια είναι απαίσιο! Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο σε αυτό το κίτρινο καναρινιού, με τη μωβ ζώνη», ανέφερε άλλο σχόλιο, ενώ τέταρτος χρήστης ρώτησε: «Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;».

Το βασιλικό ζεύγος με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ © Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Η Μελάνια Τραμπ δίπλα στη βασίλισσα Καμίλα © Anna Moneymaker/Pool Photo via AP

Η αναπόφευκτη σύγκριση της Μελάνια Τραμπ με την Κέιτ

Η σύγκριση με την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον ήταν αναπόφευκτη, αφού πρόκειται για δύο από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες στον κόσμο, από τις πιο προβεβλημένες αυτή τη στιγμή και με τη μεγαλύτερη επίδραση στη μόδα.



Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε μια Phillipa Lepley χρυσή δαντελένια τουαλέτα με ένα άνοιγμα μπροστά από το οποίο ξεπρόβαλε το μεταξωτό κρεμ εσωτερικό φόρεμα. Η γραμμή του φορέματος ήταν εξόχως «βασιλική» και είχε την απαραίτητη μεγαλοπρέπεια για το δείπνο και την περίσταση.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ © Aaron Chown/PA via AP, Pool

Η επιλογή της Μελάνια Τραμπ ήταν πιο τολμηρή. Οι ώμοι της ήταν έξω, στοιχείο που πάντα «ερεθίζει» το παλάτι στου οποίου τις επίσημες εκδηλώσεις οι καλεσμένοι πάνε, επιλέγοντας κλασικές γραμμές και σίγουρα όχι αποκαλυπτικές.

Το Carolina Herrera φόρεμά της ήταν σε μια έντονη κίτρινη απόχρωση που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο, ενώ η φαρδιά ζώνη και τα μεγάλα πράσινα σκουλαρίκια πρόσθεσαν ακόμα περισσότερη χρωματική ένταση.

Η επιλογή της έμοιαζε περισσότερο μοδάτη παρά glamorous ή βασιλική, όπως ήταν της Κέιτ.

Η στυλίστρια διασημοτήτων Samantha Brown χαρακτήρισε το έξωμο φόρεμα μια τολμηρή επιλογή σε μια αίθουσα με μια θάλασσα από χρυσή δαντέλα, βασιλικές τιάρες και επιβλητικά σμόκιν. Σημείωσε ότι το ντύσιμό της τραβούσε την προσοχή και απέτυχε καθώς πρώτα θα έπρεπε να κοιτά κανείς εκείνη και μετά το φόρεμά της.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι το φόρεμα «έμοιαζε με καλοκαιρινή επιλογή και όχι ακριβώς κατάλληλη για την εποχή», πόσω μάλλον στην πάντα βροχερή Αγγλία που τώρα μπαίνει σταδιακά στο βαρύ φθινόπωρό της.

«Η Μελάνια συνήθως κάνει σοβαρές, συνειδητές επιλογές στην γκαρνταρόμπα της, αυτό το φόρεμα δεν συγκρίνεται με τις καλύτερές της εμφανίσεις», πρόσθεσε.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια διχάζει με τις τολμηρές επιλογές της στο ντύσιμο.

Κάποιοι χαρακτήρισαν το φόρεμά της «πολύ casual» για την περίσταση, ενώ δεν έλειψαν και οι υποστηρικτές της, δηλώνοντας ότι τους άρεσε το φόρεμα και ότι μόνο η 55χρονη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα μπορούσε να φορέσει και να αναδείξει ένα τέτοιο ένδυμα.