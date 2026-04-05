Κατερίνα Διδασκάλου: Γιατί αρνήθηκε ρόλο στην ταινία του Μπραντ Πιτ - iefimerida.gr

Πρόταση για να συμμετάσχει στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ «The Riders», που γυρίζεται στην Ελλάδα, δέχτηκε η Ελληνίδα ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου.

Ο Μπραντ Πιτ γύρισε στην Ελλάδα πολλές σκηνές της νέας του ταινίας και η Κατερίνα Διδασκάλου αποκάλυψε ότι είχε γίνει και σε εκείνη πρόταση να πάρει μέρος.

Τι είπε η Κατ. Διδασκάλου για τον Μπραντ Πιτ

Η Κατερίνα Διδασκάλου, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» δήλωσε ότι της είχε προταθεί ένας μικρός ρόλος στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ και ότι η ατζέντης της τής είπε ότι δεν ήταν κατάλληλος για εκείνη.

«Φυσικά θα ήθελα να συμμετέχω σε μία τέτοια ταινία. Μου πρότειναν έναν μικρό ρόλο, αλλά η casting agent μου είπε ότι “δεν είναι για σένα”. Ήταν κάτι πολύ μικρό. Δεν σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι. Τον Μπραντ Πιτ τον εκτιμώ πολύ ως ηθοποιό», δήλωσε η Κατερίνα Διδασκάλου.

Να σημειώσουμε ότι στην ταινία του Μπραντ Πιτ συμμετέχουν πολλοί Έλληνες ως σωσίες, κομπάρσοι, ενώ στο καστ θα δούμε και τον Κίμωνα Κουρή.

