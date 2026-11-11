Διαζύγιο και απώλεια: Γιατί ο χωρισμός μετά από μια μακροχρόνια σχέση πονάει περισσότερο σύμφωνα με την ψυχολογία - iefimerida.gr

Ο τερματισμός μιας μακροχρόνιας σχέσης αποτελεί μία από τις πιο οδυνηρές συναισθηματικές εμπειρίες που καλείται να διαχειριστεί ένας άνθρωπος στη ζωή του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παρατεταμένη συμβίωση δημιουργεί αντισταθμιστικούς ψυχολογικούς μηχανισμούς που αμβλύνουν την καθημερινή συναισθηματική ένταση. Οι μηχανισμοί αυτοί, απόντες στην αρχή μιας σχέσης, είναι απαραίτητοι για μια λειτουργική καθημερινότητα, εξισορροπώντας τα έντονα αρχικά συναισθήματα του έρωτα.

Μέσω της ρουτίνας, ο εγκέφαλος συνηθίζει τη διαρκή παρουσία του συντρόφου, με αποτέλεσμα αυτή να γίνεται «σχεδόν αόρατη». Η προσαρμογή αυτή δεν σημαίνει ότι η αγάπη εξαφανίζεται, αλλά ότι μειώνεται η συνειδητή συναισθηματική επίδρασή της.

Το πρόβλημα εμφανίζεται με τον χωρισμό, όταν το πρόσωπο εξαφανίζεται αλλά οι αντισταθμιστικές αποκρίσεις που χτίστηκαν για χρόνια παραμένουν ενεργές. Το άτομο μένει με έναν τεράστιο όγκο ανεκπλήρωτων συναισθηματικών μηχανισμών, βιώνοντας έντονο πόνο.

Η κατάσταση αυτή εξηγεί την κοινή παραδοχή μετά από έναν χωρισμό: η συνήθεια δεν εξαφανίζει τον συναισθηματικό δεσμό. Αντιθέτως, τον μετασχηματίζει σιωπηλά με το πέρασμα του χρόνου, αποκαλύπτοντας το βάθος του μετά την απώλεια.

Ο διδάκτωρ ψυχολογίας Santiago Benjumea αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ένας χωρισμός πονάει περισσότερο όταν ο δεσμός υπήρξε μακροχρόνιος και σταθερός.

Σύμφωνα με το elconfidencial.com στη διάρκεια της συζήτησης, ο ειδικός ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος στις πολυετείς σχέσεις και γιατί τα έντονα συναισθήματα των πρώτων σταδίων φαίνεται να υποχωρούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο δεσμός παύει να είναι βαθύς.

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Οι μηχανισμοί που αναπτύσσονται σε μια μακροχρόνια σχέση

Όπως εξήγησε, η παρατεταμένη συμβίωση δημιουργεί ψυχολογικούς μηχανισμούς που αμβλύνουν την καθημερινή συναισθηματική ένταση, γεγονός απαραίτητο για τη διατήρηση μιας λειτουργικής καθημερινότητας.

«Με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις περάσει πολύ χρόνο, έχεις αναπτύξει πολλούς αντισταθμιστικούς μηχανισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Benjumea. Ο ψυχολόγος σημείωσε ότι στην αρχή μιας σχέσης το συναισθηματικό φορτίο βιώνεται πολύ πιο έντονα επειδή δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη αυτοί οι μηχανισμούς προσαρμογής.

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται σαφές ότι κατά το πρώτο στάδιο του έρωτα το άτομο χρειάζεται «αντισταθμιστικές αποκρίσεις», καθώς τα πάντα βιώνονται μέσα από τον ενθουσιασμό. Με την πάροδο του χρόνου όμως, εμφανίζονται εσωτερικές διεργασίες που ισορροπούν αυτά τα συναισθήματα. «Η αρχική αντίδραση παραμένει εξίσου δυνατή, απλώς την εξουδετερώνεις με την αντισταθμιστική απόκριση», εξήγησε.

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Ο εγκέφαλος συνηθίζει τη διαρκή παρουσία του άλλου

Για να γίνει πιο κατανοητός, ο ειδικός χρησιμοποίησε παραδείγματα από την καθημερινότητα. Η ρουτίνα, η εργασία και οι καθημερινές υποχρεώσεις προσαρμόζουν τη συναισθηματική ένταση με φυσικό τρόπο. «Αν πας στη δουλειά, δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος σε όλη σου τη ζωή», σχολίασε, σημειώνοντας ότι ο εγκέφαλος συνηθίζει τελικά στη διαρκή παρουσία του άλλου.

Αυτή ακριβώς η προσαρμογή είναι που οδηγεί συχνά το ζευγάρι στο να αισθάνεται το ταίρι του «σχεδόν αόρατο» μέσα στην καθημερινότητα. Αυτό συμβαίνει όχι επειδή η αγάπη εξαφανίζεται, αλλά επειδή η συνεχής συμβίωση μειώνει τη συνειδητή συναισθηματική επίδραση αυτής της παρουσίας. «Δεν συνειδητοποιώ την παρουσία σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας σιωπηλός μετασχηματισμός

Το πρόβλημα ανακύπτει όταν το πρόσωπο αυτό παύει να υπάρχει στη ζωή του ατόμου. Τότε, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, η μορφή που ο εγκέφαλος είχε συνηθίσει για χρόνια εξαφανίζεται, ενώ όλες οι συναισθηματικές και αντισταθμιστικές αποκρίσεις που χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης παραμένουν ενεργές. «Μένεις με μια πληθώρα αντισταθμιστικών αποκρίσεων και ο όγκος τους είναι τεράστιος», διαβεβαίωσε.

Οι τοποθετήσεις του ειδικού προκάλεσαν το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς περιγράφουν με σαφήνεια μια κατάσταση που πολλοί βιώνουν μετά από ένα διαζύγιο ή έναν χωρισμό: την παραδοχή ότι η συνήθεια δεν εξαφανίζει τον συναισθηματικό δεσμό, αλλά τον μετασχηματίζει σιωπηλά με το πέρασμα του χρόνου.

