Οι διατροφολόγοι συμφωνούν: «Το πιο υγιεινό βραδινό δεν είναι η κλασική σαλάτα, αλλά αυτή η συνταγή με κοτόπουλο και ζυμαρικά»

Στην προσπάθειά μας να χάσουμε ή, έστω, να μην πάρουμε βάρος, οι περισσότεροι τρώμε για βραδινό κάτι ελαφρύ, όπως μία σαλάτα, πιστεύοντας ότι είναι η πιο υγιεινή επιλογή.

Οι διατροφολόγοι όμως έχουν μία διαφορετική – και ίσως πιο «νόστιμη» - άποψη: το πιο υγιεινό βραδινό δεν είναι η κλασική σαλάτα, αλλά μία συνταγή με κοτόπουλο και ζυμαρικά.

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Οι ειδικοί προτείνουν μια σαλάτα ζυμαρικών με κοτόπουλο ως μια πιο ισορροπημένη και χορταστική εναλλακτική λύση για το βραδινό γεύμα σε σχέση με την κλασική σαλάτα.

Τα ζυμαρικά παρέχουν υδατάνθρακες, ενώ το κοτόπουλο και τα τυριά προσφέρουν πρωτεΐνη. Από την πλευρά τους, τα λαχανικά προσθέτουν φυτικές ίνες, μέταλλα και βιταμίνες.

Χάρη σε αυτό, εξασφαλίζεται ένα βραδινό με ποικιλία και αίσθημα κορεσμού, χωρίς να χρειάζεται να περιοριστεί κανείς σε ένα πιάτο με πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Η εύκολη και ελαφριά συνταγή που μπορείτε να απολαύσετε άφοβα

Η συνταγή συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες μέσω υλικών όπως το κοτόπουλο, τα τυριά cottage και φέτα, τα λαχανικά και το ελαιόλαδο.

Μία από αυτές είναι η σαλάτα ζυμαρικών με κοτόπουλο που προτείνει ο διατροφολόγος Αλμπέρτο Ουγκάρτε (Alberto Ugarte) στο «RadioMitre».

Η προετοιμασία είναι πολύ απλή και ξεκινά βράζοντας τα ζυμαρικά και αφήνοντάς τα να κρυώσουν. Στη συνέχεια, αναμειγνύονται με φρέσκο μαρούλι, ντοματίνια, καλαμπόκι και αγγουράκια τουρσί. Όλα αυτά είναι συστατικά που προσφέρουν υφή, χρώμα και φυτικές ίνες.

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Στη συνέχεια προσθέτετε το κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, δύο κουταλιές της σούπας τυρί cottage και μερικά κομμάτια φέτα, ώστε να επιτευχθεί ένα πιο ολοκληρωμένο πιάτο με αξιόλογη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Ούτε το ντρέσινγκ απαιτεί περίπλοκη παρασκευή: αρκεί λίγο ελαιόλαδο και βαλσάμικο ξίδι Μόντενας για να αναδειχθεί η γεύση χωρίς να χρειαστούν βαριές σάλτσες.

«Ευέλικτη» στα υλικά και τον χρόνο κατανάλωσης.

Το πιάτο αυτό μπορεί να σερβιριστεί και κρύο οπότε μπορεί και να ετοιμαστεί εκ των προτέρων, γεγονός που καθιστά την συνταγή πολύ πρακτική για όσους έχουν λίγο χρόνο.

Ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματά της είναι η ευελιξία, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ζυμαρικά ολικής άλεσης, να αντικατασταθούν ορισμένα λαχανικά με άλλα εποχής ή να παραλειφθεί το τυρί, εάν προτιμάτε μια πιο ελαφριά παρασκευή.