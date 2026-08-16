Οι σταρ που απέκτησαν το δικό τους ιδιωτικό νησί -Και οι απίθανες ιστορίες πίσω από τις αγορές τους - iefimerida.gr

Για κάποιους σταρ, μια πολυτελής έπαυλη δεν είναι αρκετή. Η απόλυτη ιδιωτικότητα και η δυνατότητα να απομονωθούν σε έναν προσωπικό παράδεισο οδήγησαν αρκετές διασημότητες στην αγορά ολόκληρων νησιών.

Από τις Μπαχάμες μέχρι τον Καναδά και τις ακτές της Ουαλίας, οι επιλογές τους είναι εντυπωσιακές και σε ορισμένες περιπτώσεις, απρόβλεπτες.

Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το θρυλικό Necker Island

Το Necker Island, ίσως το πιο γνωστό ιδιωτικό νησί διασημότητας, ανήκει στον Ρίτσαρντ Μπράνσον από το 1978, όταν το αγόρασε έναντι 180.000 δολαρίων. Σήμερα η αξία του εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια. Το νησί των 74 στρεμμάτων στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους λειτουργεί ως πολυτελές θέρετρο, διαθέσιμο για ενοικίαση είτε ανά δωμάτιο είτε ολόκληρο για ειδικές περιστάσεις.

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Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες του συγκαταλέγονται οι Μπαράκ Ομπάμα, Μαράια Κάρεϊ, Κέιτ Μος και Χάρι Στάιλς, ενώ το έχουν επισκεφθεί και μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Μετά τη μεγάλη φωτιά του 2011, ο Μπράνσον ξεκίνησε την ανακατασκευή του σπιτιού του... όσο ακόμη έκαιγε, όπως έχει δηλώσει.

Necker Island / Φωτογραφία: AP Photo/Todd Vansickle

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Blackadore Caye, ένα οικολογικό όραμα σε αναμονή

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο αγόρασε το Blackadore Caye, κοντά στο Μπελίζ, το 2005 έναντι 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σχέδιό του ήταν να δημιουργήσει ένα πλήρως βιώσιμο οικολογικό θέρετρο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρότι το project δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ο ηθοποιός εξακολουθεί να κατέχει το νησί και το όραμα παραμένει ζωντανό.

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Faith Hill & Tim McGraw: L’île d’Anges, ένα νησί που έγινε σπίτι

Το 2003, το διάσημο ζευγάρι της country μουσικής αγόρασε το L’île d’Anges στις Μπαχάμες. Το νησί απαιτούσε εκτεταμένες εργασίες για να γίνει κατοικήσιμο: από την εγκατάσταση νερού και ρεύματος μέχρι την κατασκευή ενός εντυπωσιακού σπιτιού 606 τ.μ. με οκτώ περίπτερα και ιδιωτικές παραλίες.

Μετά από εννέα χρόνια, εγκαταστάθηκαν εκεί, αλλά το 2021 αποφάσισαν να το πουλήσουν έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τάιλερ Πέρι: White Bay Cay, μια αγορά που παραμένει μυστήριο

Ο Τάιλερ Πέρι επιβεβαίωσε το 2019 ότι κατέχει το White Bay Cay στις Μπαχάμες, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την αγορά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει χτίσει μια τεράστια έπαυλη 1.300 τ.μ. με σπα και ξενώνες, αν και ο ίδιος δεν έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφίες ή στοιχεία.

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Σκάφη αγκυροβολημένα στον κόλπο White Bay / Φωτογραφία: Shutterstock

Νίκολας Κέιτζ: Leaf Cay, το νησί που κατέληξε… σε έναν σκύλο

Ο Νίκολας Κέιτζ αγόρασε το Leaf Cay το 2006. Το νησί των περίπου 121.400 τ.μ. διαθέτει τρεις παραλίες και βαθιά νερά κατάλληλα για γιοτ. Το 2021, όμως, η ιστορία πήρε απρόσμενη τροπή: το νησί αγοράστηκε από τον διάσημο σκύλο Gunther, πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ Gunther’s Millions, ο οποίος κληρονόμησε μια τεράστια περιουσία από Γερμανίδα κόμισσα.

Σελίν Ντιόν: Île Gagnon, ένα καναδικό καταφύγιο

Η Σελίν Ντιόν και ο σύζυγός της René Angélil δημιούργησαν το 2001 μια εντυπωσιακή κατοικία σε ιδιωτικό νησί στο Κεμπέκ. Το νησί έχει έκταση 19 στρεμμάτων και η έπαυλη 2.230 τ.μ. περιλαμβάνει τρεις ορόφους, πισίνα, αίθουσα παιχνιδιών και κελάρι κρασιών. Το 2024 πουλήθηκε για 25,5 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με προσωπικά αντικείμενα της τραγουδίστριας.

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Μπέαρ Γκριλς: St Tudwal’s Island West, ένα νησί γεμάτο περιπέτεια

Ο παρουσιαστής και τυχοδιώκτης Μπέαρ Γκριλς απέκτησε το St Tudwal’s Island West το 2001. Το νησί στην Ουαλία περιλάμβανε έναν παλιό φάρο και δύο εγκαταλελειμμένα κτίρια χωρίς βασικές υποδομές. Ο εξερευνητής το ανακαίνισε, αλλά και πρόσθεσε… περιπετειώδεις πινελιές, όπως μία ράμπα 129 μέτρων και μια τσουλήθρα περίπου 24 μέτρων από τα βράχια στη θάλασσα, η οποία τελικά αφαιρέθηκε λόγω παραβίασης κανονισμών.