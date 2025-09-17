Κι όμως, δεν είναι ο Ζακ Γαλιφιανάκης -Αυτός ο διάσημος ηθοποιός κρυβόταν πίσω από το viral meme [εικόνες] - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο γνωστά meme, που έχει γίνει viral εδώ και χρόνια, περιλαμβάνει έναν ξανθό, γενειοφόρο άνδρα που κοιτάζει την κάμερα και κουνάει το κεφάλι του καταφατικά με ένα μικρό χαμόγελο.

Το δημοφιλές GIF προέρχεται από ταινία και, ενώ πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν ο Ζακ Γαλιφιανάκης, πρόκειται για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ!

Και μπορεί να μοιάζει απίστευτα με τον Ελληνοαμερικανό κωμικό ηθοποιό, ωστόσο δεν είναι.

Αυτό το σύντομο απόσπασμα προέρχεται από την ταινία «Jeremiah Johnson» του 1972, όπου ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υποδύεται τον ομώνυμο ρόλο.

Η συγκεκριμένη σκηνή δείχνει τον Τζόνσον (Ρέντφορντ) να μαθαίνει πώς να ψαρεύει, αφού το όπλο του τρομάζει τη νέα του σύζυγο, Σουάν (Ντέλε Μπόλτον).

Εκείνη του διδάσκει έναν νέο τρόπο να βρίσκει τροφή. Μετά από μερικές προσπάθειες, ο Τζόνσον καταφέρνει τελικά να πιάσει ψάρια. Στη συνέχεια, ρίχνει ένα βλέμμα ικανοποίησης σε εκείνη και στον Κέιλεμπ, ένα ορφανό αγόρι που ο Τζόνσον έχει υιοθετήσει σαν γιο του.

Πώς γεννήθηκε το viral meme

To meme γεννήθηκε περίπου 40 χρόνια μετά. Το Know Your Meme, το αρχείο της διαδικτυακής κουλτούρας, σημειώνει ότι ένας χρήστης ανέβασε για πρώτη φορά το κλιπ στο YouTube το 2013, αν και κυκλοφορούσε ήδη ευρέως στο Διαδίκτυο από τις αρχές του 2012. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν ως έναν τρόπο να εκφράσουν την έγκρισή τους με έναν σοφό, «σκληραγωγημένο» τρόπο.

Χρειάστηκαν περίπου έξι με επτά χρόνια μέχρι να επισημάνουν άρθρα ότι ο «Nodding Meme Guy» δεν είναι ο Γαλιφιανάκης, αλλά στην πραγματικότητα ο Ρέντφορντ σε έναν από τους λιγότερο γνωστούς ρόλους του.

Αυτή η αποκάλυψη σόκαρε πολλούς χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν ακούσει ποτέ για την συγκεκριμένη ταινία.

«Μόλις ανακάλυψα ότι το άτομο σε αυτό το gif είναι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και όχι ο Ζακ Γαλιφιανάκης, και τώρα αμφισβητώ όλα όσα έμαθα στο σχολείο», σχολίασε ένας χρήστης σε άρθρο του People το 2019.

«Για το Jeremiah Johnson, κανείς δεν ήθελε να γυρίσει αυτή την ταινία», είχε πει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο Vanity Fair το 2016. «Πήγα στον [σκηνοθέτη] Σίντνεϊ Πόλακ και του είπα: "Σίντνεϊ, εγώ ζω στα βουνά και θα ήθελα να κάνω μια ταινία για έναν άνθρωπο που έπρεπε να ζει στα βουνά και να επιβιώνει εκεί". Είχαμε λοιπόν αυτό το σενάριο από τον Τζον Μίλιους και αποφασίσαμε να το αναλάβουμε. Τον πήγα στο Σάντανς - είχα τότε εκεί περιουσία - και του είπα: "Θα ήθελα να το γυρίσουμε εδώ, γιατί είναι ένα εντελώς φυσικό περιβάλλον, έχεις τα βουνά…"».

Παρά την απροθυμία της Warner Bros, η ταινία κατάφερε να αποφέρει 44,7 εκατ. δολάρια στο box office. Ήταν η 6η πιο εμπορική ταινία του 1972. Και χάρη σε ένα χαμόγελο και ένα νεύμα, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είναι πλέον για πάντα ενσωματωμένος στον ιστό της pop κουλτούρας του Διαδικτύου.