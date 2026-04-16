Διάσημη τραγουδίστρια αγνώριστη σε νέα φωτογράφιση -Απίστευτα μυώδης, σαν bodybuilder - iefimerida.gr

H Mel C επιστρέφει με νέο άλμπουμ τη στιγμή που τα σχέδια για την επανένωση των Spice Girls με αφορμή τα 30 χρόνια του συγκροτήματος μπαίνουν στον πάγο.

Η 52χρονη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε για το νέο της άλμπουμ Sweat που θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου επιδεικνύοντας τη φυσική της κατάσταση. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται με με ζώνη άρσης βαρών, κορμάκι και κόκκινες ψηλοτάκουνες μπότες. Άλλωστε στα 90s είχε γίνει γνωστή ως Sporty Spice καθώς το αθλητικό στυλ ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της δημόσιας εικόνας της.

Τι θα γίνει με τις Spice Girls;

Την ίδια ώρα, οριστικά ναυάγησαν –τουλάχιστον προς το παρόν– τα σχέδια για την επανένωση των Spice Girls με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του θρυλικού τους single Wannabe. Όπως είχε γίνει γνωστό, τα μέλη του συγκροτήματος, Emma Bunton, Mel B και Geri Halliwell-Horner, βρίσκονταν σε συζητήσεις μαζί με τη Victoria Beckham για μια σειρά συναυλιών, ωστόσο δεν κατάφεραν να οργανώσουν εγκαίρως το σχέδιο.

Η ίδια η Mel C επιβεβαίωσε την είδηση ξεκαθαρίζοντας σε συνέντευξη: «Όχι, δεν υπάρχει επανένωση. Επικοινωνούμε συνεχώς. Θέλουμε να κάνουμε κάτι - ποιος ξέρει πότε». Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι το συγκρότημα θα εμφανιστεί ξανά μαζί στο μέλλον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Geri Halliwell-Horner είχε επανέλθει σε επαφή με τον πρώην μάνατζερ τους Simon Fuller, ταξιδεύοντας μάλιστα στο Μαϊάμι για να συζητήσουν πιθανή συμφωνία. Μέχρι και τον Ιανουάριο, η Mel C υποστήριζε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ενώ ακόμη και η Victoria Beckham είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής, δηλώνοντας ότι της «αρέσει» η ιδέα μιας μόνιμης εμφάνισης στο Λας Βέγκας. Ωστόσο, η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι ένα παγκόσμιο tour δεν είναι εφικτό για εκείνη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.