Διαρρήκτης εισέβαλε στην έπαυλη των 60 εκατ. δολαρίων της Κιμ Καρντάσιαν -Αφαίρεσε αντικείμενα και έκλεψε αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Δύσκολες στιγμές για την Κιμ Καρντάσιαν, καθώς άγνωστος εισέβαλε στην έπαυλη των 60 εκατ. δολαρίων στο Χίντεν Χιλς, αρπάζοντας αντικείμενα και ένα αυτοκίνητο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Νεαρός δράστης εισέβαλε στην υπό ανακαίνιση έπαυλη της Κιμ Καρντάσιαν και έγινε αντιληπτός από το προσωπικό. Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα όχημα, στο οποίο είχε τοποθετήσει τα κλοπιμαία, για να διαφύγει από το σημείο.

Η αστυνομία επενέβη αμέσως, εντόπισε τον ύποπτο και προχώρησε στη σύλληψή του. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάρρηξη και κλοπή οχήματος, ενώ κρατείται στο αστυνομικό τμήμα του Μαλιμπού-Lost Hills.

Αστυνομικές πηγές διευκρίνισαν πως το αυτοκίνητο που εκλάπη ανήκε σε μέλος του προσωπικού και όχι στην ίδια την Καρντάσιαν. Οι εκπρόσωποι της σταρ δεν έχουν προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο επίσημο σχόλιο.

Η συγκεκριμένη έπαυλη αποκτήθηκε το 2014 από την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ. Μετά το διαζύγιό τους, η ίδια εξαγόρασε το μερίδιο του ράπερ και πλέον διαμένει εκεί με τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Fox News, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα απουσίαζε από τον χώρο, καθώς στο πολυτελές ακίνητο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης.

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Ο νεαρός δράστης έγινε αντιληπτός από το προσωπικό της έπαυλης την ώρα που τοποθετούσε τα κλοπιμαία στο όχημα, το οποίο αμέσως μετά χρησιμοποίησε για να διαφύγει. Η αστυνομική επέμβαση υπήρξε άμεση, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Κιμ Καρντάσιαν: Η ανακοίνωση των Αρχών

«Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο και προχώρησαν στη σύλληψή του με τις κατηγορίες της διάρρηξης και της κλοπής τροχοφόρου.

»Ο συλληφθείς κρατείται στο Τμήμα του Μαλιμπού-Lost Hills, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες» ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας παράλληλα πως το όχημα που εκλάπη ανήκε σε μέλος του προσωπικού και όχι στην ίδια την Καρντάσιαν.

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Οι εκπρόσωποι της σταρ δεν έχουν προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο.

Το ιστορικό της έπαυλης

Η συγκεκριμένη έπαυλη στο Χίντεν Χιλς αποκτήθηκε το 2014 από την Κιμ Καρντάσιαν και τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τον οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Νοέμβριο του 2022, η ίδια εξαγόρασε το μερίδιο του ράπερ έναντι 23 εκατομμυρίων δολαρίων, διαμένοντας εκεί με τα τέσσερα παιδιά τους.

