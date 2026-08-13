Ο διάλογος του Γιον Βόιτ με τον ομοφυλόφιλο γιο του Τζέιμς Χέιβεν: «Επιτέλους ξέρω ποιος είσαι» - iefimerida.gr

Την αντίδραση του πατέρα του Γιον Βόιτ μετά την αποκάλυψη ότι είναι ομοφυλόφιλος περιέγραψε ο Τζέιμς Χέιβεν καθώς και τον διάλογο που είχαν στο τηλέφωνο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τζέιμς Χέιβεν, μετά από πολυετή αποξένωση από τον πατέρα του, ένιωθε ότι δεν τον εκτιμούσε. Η επικοινωνία τους μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του του φάνηκε σουρεαλιστική, καθώς περίμενε καιρό αυτή την κλήση.

Μετά τη δημόσια ανακοίνωσή του, ο Γιον Βόιτ τον καλούσε επί 15 λεπτά. Όταν ο Χέιβεν απάντησε, ο πατέρας του είπε «επιτέλους ξέρω ποιος είσαι», ξεκινώντας μια απρόσμενα όμορφη και ουσιαστική συζήτηση.

Ο Χέιβεν εξεπλάγη από την αλλαγή στη σχέση τους, καθώς για δεκαετίες αισθανόταν ότι ο πατέρας του δεν αναγνώριζε την αξία του. Ο Βόιτ αναγνώρισε πως πλέον καταλαβαίνει γιατί προστάτευε την προσωπική του ζωή.

Πλέον, ο Τζέιμς Χέιβεν επικεντρώνεται στο να θέσει τον εαυτό του και την πραγματική του ταυτότητα σε προτεραιότητα. Δηλώνει αποφασισμένος να σταματήσει να κρύβεται, επιδιώκοντας να ζήσει με χαρά και αυθεντικότητα.

Πρόσφατα ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί μοιράστηκε μέσα από την πλατφόρμα Substack ότι είναι γκέι, τονίζοντας μάλιστα πως κουράστηκε να κρύβεται τη σεξουαλική του ταυτότητα τόσα χρόνια.

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Μετά τα όσα αποκάλυψε ο Τζέιμς Χέιβεν, ο πατέρας του ο οποίος για χρόνια δεν επικοινωνούσε μαζί του, αποφάσισε να του τηλεφωνήσει. Όπως ανέφερε ο γιος του Γιον Βόιτ, ήταν μια κίνηση που του φάνηκε συγκλονιστική όσο και σουρεαλιστική

Ο Γιον Βόιτ τον καλούσε επί 15 λεπτά

Όπως περιέγραψε ο Τζέιμς Χέιβεν μιλώντας στο podcast «All Out with Jon Dean»: «Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος κατά την οποία δεν μιλούσαμε -για πολλά χρόνια- και ένιωθα ότι δεν με εκτιμούσε». Στη συνέχεια ο ηθοποιός, σημείωσε ότι το γεγονός πως πλέον επικοινωνεί μαζί του ο πατέρας του εξακολουθεί να του φαίνεται «εντελώς σουρεαλιστικό, γιατί περίμενα αυτό το τηλεφώνημα».

Όπως εξήγησε, ο Γιον Βόιτ τον κάλεσε επανειλημμένα μετά την ανακοίνωσή του μέσω Substack, η οποία έγινε περισσότερο από έναν χρόνο αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του, Ρόμι Ιμπέλι, κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης του γάμου τους, που είχε διαρκέσει μόλις επτά μήνες.

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«Μου είπε ότι διάβασε όσα είχα γράψει»

Στη συνέχεια ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε τον διάλογο που είχαν: «Ήταν συγκλονιστικό. Δεν ξέρω πώς το επεξεργάστηκε. Μου είπε ότι διάβασε όσα είχα γράψει. Τελικά σήκωσα το τηλέφωνο, αφού προσπαθούσε να με καλέσει επί περίπου 15 λεπτά. Μου είπε: “Οπότε, επιτέλους ξέρω ποιος είσαι”, Κι εγώ του είπα: “Ναι. Εντάξει”. Και ξαφνικά κάναμε μια πραγματικά πολύ όμορφη συζήτηση και σκεφτόμουν: “Θεέ μου”».

Ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί εξομολογήθηκε πως δεν περίμενε το τηλεφώνημα να εξελιχθεί τόσο καλά, δεδομένης της περίπλοκης σχέσης που είχε με τον πατέρα, με τον οποίο δεν είχε επαφές για έξι χρόνια, μέχρι το 2007. «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και το γνωρίζει. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετώπιζα για πάρα πολύ καιρό στη σχέση μου μαζί του ήταν το αν ένιωθα ότι με εκτιμά. Είναι πραγματικά τόσο απλό», τόνισε ο Χέιβεν.

Αντζελίνα Τζολί, Τζέιμς Χέιβεν/ Φωτογραφία: Mary Evans/Allstar/Graham Whitby / Mary Evans Picture Library / Profimedia

«Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα»

«Πολλές φορές ένιωθα ότι, όποιος κι αν ήμουν, εκείνος δεν έβλεπε την αξία μου», συνέχισε ο Χέιβεν. Γι' αυτό και εξεπλάγη βλέποντας πόσο πολύ είχε αλλάξει η σχέση του με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό. «Δεκαετίες μετά από μια πραγματικά δύσκολη ανατροφή, πολύ δύσκολα εφηβικά χρόνια και το συναίσθημα ότι δεν είχα καμία αξία, ξαφνικά, όταν τον άκουσα να λέει κάτι τέτοιο, σκέφτηκα: “Θεέ μου”. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Περίμενα και εκείνος συνέχιζε να μιλάει γι' αυτό, λέγοντας: “Τώρα καταλαβαίνω γιατί ήσουν τόσο κλειστός και προστάτευες τόσο πολύ την προσωπική σου ζωή”».

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Ο Χέιβεν επικεντρώνεται πλέον στο να βάλει τον εαυτό του και την πραγματική του ταυτότητα σε προτεραιότητα σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του. «Έχασα τη ζωή μου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα και έχω κουραστεί από αυτό», επεσήμανε. «Τώρα θέλω να έχω μια ζωή. Θέλω πραγματικά να ζήσω. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Θέλω να νιώθω χαρά. Θέλω όλοι να ξέρουν ποιος είμαι, οπότε δεν κρύβομαι πια».

