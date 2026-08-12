Διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων: «Το μωσαϊκό θα γίνει το νέο μάρμαρο, το οποίο, επειδή το βλέπουμε παντού, έπαψε να είναι κομψό» - iefimerida.gr

Το δάπεδο από μωσαϊκό αποτελεί ένα διαχρονικό υλικό που έχει γνωρίσει μεγάλες περιόδους δημοφιλίας στο interior design, χάρη στην ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε δώσει τη θέση του κυρίως σε ξύλινες και μαρμάρινες επιφάνειες. Πλέον, το μωσαϊκό επιστρέφει δυναμικά και γίνεται ξανά μία από τις μεγάλες τάσεις στη διακόσμηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Patricia Villasante (@deinteriorismo), όμως, προειδοποιεί ότι η υπερβολική χρήση του μπορεί σύντομα να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει η σύγχρονη διακόσμηση.

«Το μωσαϊκό θα γίνει το νέο μάρμαρο και δεν είναι κομπλιμέντο», υποστηρίζει.

«Το μάρμαρο ήταν παντού: πάγκοι, δάπεδα, ακόμη και θήκες κινητών. Από το να το βλέπουμε τόσο πολύ, έπαψε να είναι κομψό και έγινε οπτικός θόρυβος», εξηγεί. Όπως λέει, το μωσαϊκό ακολουθεί πλέον την ίδια πορεία.

Η μαζικοποίηση του μωσαϊκού

Η τάση δεν περιορίζεται πλέον στα δάπεδα. Το μωσαϊκό εμφανίζεται σε γλάστρες, διακοσμητικά αντικείμενα, βινύλια δαπέδου, ακόμη και μαξιλάρια από οικονομικές αλυσίδες. «Το μωσαϊκό ξεκίνησε σε μπαρ με προσωπικότητα και σε προσεγμένα projects, αλλά τώρα το βλέπω παντού», σημειώνει η Villasante.

«Το πρόβλημα δεν είναι το μωσαϊκό. Το πρόβλημα είναι όταν κάτι μαζικοποιείται και χάνει τον λόγο για τον οποίο το επέλεξες», τονίζει. Όταν ένα υλικό γίνεται παντού τάση, σύμφωνα με την ίδια, σταματά να εκφράζει προσωπικό γούστο και αρχίζει να φωνάζει «μόδα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λύση, επομένως, δεν είναι να το αποφεύγουμε, αλλά να το χρησιμοποιούμε με μέτρο και πρόθεση. Η ειδική προτείνει μικρές ή διαφορετικές επιφάνειες, όπως ένας νιπτήρας ή ένας πάγκος κουζίνας, αντί για ολόκληρο το σπίτι.