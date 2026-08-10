Διακοπές στη Μύκονο για τα εγγόνια της βασίλισσας Μαργκρέτε της Δανίας: Βόλτες με σκάφη, ηλιοβασιλέματα και φρέσκα ψάρια - iefimerida.gr

Διακοπές στην Ελλάδα κάνουν τα εγγόνια της βασίλισσας Μαργκρέτε της Δανίας, Νικολάι και Φέλιξ, μαζί με τη μητέρα τους, κόμισσα Αλεξάνδρα του Φρεντέρικσμποργκ.



Ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Γιοακίμ της Δανίας, ο οποίος γνωρίζει επιτυχία στις διεθνείς πασαρέλες, θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους του μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές αυτού του ταξιδιού με μία ανάρτηση στο Instagram.



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Ο κόμης Νικολάι της Δανίας

Όσα εντυπωσίασαν τα εγγόνια της Μαργκρέτε από τις διακοπές τους στην Ελλάδα

«Μια μικρή ανασκόπηση από την Ελλάδα, ελπίζω να απολαμβάνετε το καλοκαίρι» έγραψε ο Νικολάι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ουσία των διακοπών στην Ελλάδα: βόλτες με σκάφος, λαχταριστά γλυκά και ηλιοβασιλέματα.



Βόλτα με σκάφος για τον εγγονό της βασίλισσας Μαργκρέτε

Η σύντροφος του Νικολάι του Μονπεζάτ

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Τα αδέρφια Νικολάι και Φέλιξ

Απολαμβάνοντας την ελληνική κουζίνα

Τα φρέσκα ψάρια φαίνεται πως τράβηξαν την προσοχή του Νικολάι

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Και η μητέρα του, όμως, η κόμισσα Αλεξάνδρα, μοιράστηκε αναμνήσεις από το οικογενειακό τους ταξίδι με τίτλο: «Η Ελλάδα στη χρυσή ώρα», με εικόνες που την εντυπωσίασαν.



Μαζί τους ήταν και η σύντροφος του Νικολάι, Μπενεντίκτ Θέστραπ, αλλά και ο μικρότερος γιος Φέλιξ, ο οποίος μάλιστα γιόρτασε στις Κυκλάδες τα 24α γενέθλιά του.



Η κόμισσα Αλεξάνδρα

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Η κόμισσα Αλεξάνδρα μάλιστα, φρόντισε να προδώσει και τον προορισμό τους, που δεν ήταν άλλος από τη Μύκονο, χάρη στις φωτογραφίες από τους ανεμόμυλους, τη Μικρή Βενετία, τα πλακόστρωτα μονοπάτια πλαισιωμένα από ολάνθιστες βουκαμβίλιες, αλλά και τις πέτρινες, ρουστίκ βεράντες που αγναντεύουν το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.



Όταν η βασίλισσα Μαργκρέτε αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους από τα εγγόνια της



Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Μαργκρέτε το 2022 αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους από τα παιδιά του γιου της Γιοακίμ, προκειμένου, σύμφωνα με την ίδια, να τους επιτρέψει να ζήσουν μια πιο φυσιολογική ζωή.

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Τα 4 εγγόνια της θα μπορούσαν έκτοτε να χρησιμοποιούν μόνο τους τίτλους του κόμη και της κόμισσας του Μονπεζάτ, με τη νύφη της, Αλεξάνδρα, να αντιδρά έντονα τότε.