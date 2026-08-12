Οικογενειακές διακοπές για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου -Κουβαδάκια, φτυαράκια, αυτοκινητάκια στην παραλία [εικόνες] - iefimerida.gr

Καλοκαίρι γεμάτο από οικογενειακές στιγμές ζει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μαζί με τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τους γιους τους Βλάσση και Βασίλη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Παιχνίδια στην άμμο και οικογενειακές στιγμές με τους γιους της, Βλάσση και Βασίλη, να απολαμβάνουν τις ημέρες τους δίπλα στους γονείς τους στη θάλασσα.

Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή λεζάντα «Summeringggg», εκφράζοντας τη χαρά της για τις ξέγνοιαστες στιγμές που περνά με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους.

Η απόκτηση των παιδιών της έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της παρουσιάστριας. Η ίδια δεν κρύβει πως η δημιουργία της δικής της οικογένειας αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της, το οποίο πλέον έχει πραγματοποιήσει.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά της, τονίζοντας πως η απόκτηση παιδιών αποτελούσε ανέκαθεν έναν σημαντικό στόχο ζωής για εκείνη.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τις ξέγνοιαστες ημέρες δίπλα στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ποζάρει χαμογελαστή με το μαγιό της στην παραλία, ενώ σε άλλες φωτογραφίες πρωταγωνιστούν οι μικρές λεπτομέρειες της οικογενειακής καθημερινότητας.

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Summeringggg»

Κουβαδάκια, φτυαράκια, παιχνίδια και αυτοκινητάκια στην άμμο μαρτυρούν πως οι δυο γιοι της, Βλάσσης και Βασίλης, απολαμβάνουν με τη σειρά τους το καλοκαίρι, έχοντας τους γονείς τους στο πλευρό τους.

Δείτε τις φωτογραφίες

«Summeringggg», έγραψε λιτά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η μητρότητα έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, με την ίδια να μην κρύβει πως η δημιουργία της δικής της οικογένειας αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της.

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Θα μεγαλώσει κι άλλο η οικογένεια;

Η παρουσιάστρια και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2022 και σήμερα έχουν δημιουργήσει τη δική τους τετραμελή οικογένεια.

Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις της στην κάμερα του Star, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε πως δεν θα έλεγε «όχι» στο ενδεχόμενο ενός ακόμη παιδιού: «Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε. Δηλαδή είναι ένας στόχος σε αυτή τη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και ακόμα και να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μου, είναι κάτι που θα ήθελα».

