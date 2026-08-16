Δροσερές διακοπές για την Κλέλια Ανδριολάτου δίπλα στον Αχέροντα -Το εντυπωσιακό κατακόρυφο και οι βουτιές - iefimerida.gr

Στον ποταμό Αχέροντα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κλέλια Ανδριολάτου η οποία έδειξε να απολαμβάνει ιδιαίτερα την εξόρμηση στη φύση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κλέλια Ανδριολάτου, μετά την παραμονή της στη λίμνη Τριχωνίδα, συνέχισε τις διακοπές της στον ποταμό Αχέροντα. Από εκεί μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα φωτογραφικό άλμπουμ με στιγμές χαλάρωσης μαζί με την παρέα της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ποζάρει με μαγιό μέσα στα νερά του ποταμού και κάνει κατακόρυφο στην όχθη. Τα στιγμιότυπα περιλαμβάνουν επίσης βουτιές και βόλτες με τους φίλους της στο καταπράσινο τοπίο της περιοχής.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, δήλωσε απόλυτα συμβιβασμένη με την εικόνα της, τονίζοντας πως δεν ντρέπεται για απαιτητικές ερωτικές σκηνές. Χαρακτήρισε θλιβερό τον σεξιστικό σχολιασμό του ανθρώπινου σώματος, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με φυσικότητα.

Αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται στα social media, ειδικά το καλοκαίρι, απορώντας γιατί δεν γίνεται αποδεκτό ότι πρόκειται για ένα ανθρώπινο σώμα. Σημείωσε πως στην Ελλάδα υπάρχει μια μικρότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Η νεαρή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί δίπλα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στη σειρά του MEGA «Maestro», πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο στη λίμνη Τριχωνίδα μαζί με αγαπημένους φίλους.

Επόμενος σταθμός για την ίδια και την παρέα της ήταν ο ποταμός Αχέροντας από όπου η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα φωτογραφικό άλμπουμ με όμορφες και χαλαρές στιγμές.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο

Στα στιγμιότυπα η ηθοποιός ποζάρει με το μαγιό της μέσα στα νερά του ποταμού, ενώ σε άλλα καρέ βρίσκεται μαζί με τους φίλους της, με φόντο το καταπράσινο τοπίο.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν δίστασε μάλιστα να κάνει κατακόρυφο δίπλα στην όχθη του ποταμού, ενώ οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν στιγμές από τις βουτιές και τις βόλτες της παρέας.

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«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σχολιάζουμε τα αυτονόητα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση με το σώμα της και την καθημερινότητά της. Δήλωσε απόλυτα συμβιβασμένη με την εικόνα της και τόνισε πως δεν ντρέπεται καθόλου να γυρίσει μια απαιτητική ερωτική σκηνή. Χαρακτήρισε θλιβερό το να σχολιάζεται με σεξιστικό τρόπο το ανθρώπινο σώμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με φυσικότητα. Όπως, ανέφερε ότι η καθημερινή γυμναστική και ο χορός είναι το πάθος της και λειτουργούν ως ψυχοθεραπεία.

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Αναφερόμενη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κλέλια Ανδριολάτου είχε αναφέρει: «Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, όταν ανεβαίνουν πιο καλοκαιρινές φωτογραφίες, έρχονται και τα αντίστοιχα σχόλια. Και αυτό, δυστυχώς, είναι μια εικόνα της κοινωνίας που δεν μου αρέσει. Νιώθω ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια μικρότητα σε αυτό το κομμάτι, κάτι που δεν το συναντάς τόσο στο εξωτερικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σχολιάζουμε τα αυτονόητα. Γιατί να μη δεχόμαστε ότι πρόκειται απλώς για ένα ανθρώπινο σώμα; Το δέχομαι ότι θα γραφτεί, γιατί εγώ το ανεβάζω. Αλλά δεν το καταλαβαίνω».

