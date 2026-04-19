Τρως υπερβολικά; Διαιτολόγος προτείνει το απλό κόλπο των 30 δευτερολέπτων για να ελέγξεις το φαγητό - iefimerida.gr

Όλοι το έχουμε βιώσει: σε στιγμές άγχους ή βαρεμάρας να καταφεύγουμε στο φαγητό και να βρισκόμαστε ξαφνικά με μία σακούλα πατατάκια στα χέρια.

Για κάποιους, ωστόσο, αυτά τα επεισόδια υπερφαγίας συνοδεύονται από ένα αίσθημα απώλειας ελέγχου, που συχνά ακολουθείται από αισθήματα ενοχής και ντροπής.

Μία διαιτολόγος, η Ρέιτσελ Πολ, παρουσίασε ένα απλό αλλά αποτελεσματικό «εργαλείο» για την αντιμετώπιση της υπερφαγίας στο σπίτι προτείνοντας μια τεχνική διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων. Η προσέγγισή της βασίζεται σε δύο βήματα των 15 δευτερολέπτων.

Πρώτο βήμα – σωματική παρέμβαση: Για τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα, προτείνει μια απλή σωματική κίνηση που βοηθά να διακοπεί το επεισόδιο υπερφαγίας. «Αυτό μπορεί να είναι απλώς να τοποθετήσετε το χέρι σας στην καρδιά σας και να πάρετε βαθιές αναπνοές», λέει σε βίντεο που έχει γίνει viral στο TikTok. Εναλλακτικά, μπορούν να γίνουν πιο ενεργητικές κινήσεις, όπως jumping jacks, διατάσεις χεριών ή στροφές κορμού.

Δεύτερο βήμα είναι η νοητική επαναφορά: Για τα επόμενα 15 δευτερόλεπτα, η Πολ συνιστά την επανάληψη απλών φράσεων (mantra) που βοηθούν στη συγκέντρωση και την ηρεμία. Παραδείγματα είναι: «Μπορώ να φάω αυτό το φαγητό και αύριο» ή «Εγώ είμαι αυτή που έχει τον έλεγχο, όχι το φαγητό». Η ειδικός τονίζει ότι οι φράσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται όσες φορές χρειάζεται και η διαδικασία να εφαρμόζεται κάθε φορά που εμφανίζεται η τάση για υπερφαγία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ, περίπου το 1,6% των ενήλικων γυναικών και το 0,8% των ανδρών πάσχουν από διαταραχή υπερφαγίας — ποσοστό που ξεπερνά συνολικά εκείνο της βουλιμίας και της ανορεξίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς η διαταραχή αυτή συχνά δεν αναγνωρίζεται, καθώς επισκιάζεται από άλλες πιο γνωστές διατροφικές διαταραχές. Αν όμως δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για την υγεία.