Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μαγειρικής σόδας για καθαρισμό και της μαγειρικής σόδας για μαγειρική; - iefimerida.gr

Πολύτιμο «εργαλείο» για κάθε νοικοκυριό αποτελεί το διττανθρακικό νάτριο, η γνωστή σε όλους μας μαγειρική σόδα, η οποία διακρίνεται για τις πολλαπλές χρήσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Παρά τον κοινό χημικό τύπο (NaHCO3), η μαγειρική σόδα για τρόφιμα και αυτή για οικιακή χρήση διαφέρουν σημαντικά. Οι διαδικασίες παραγωγής και καθαρισμού τους είναι διαφορετικές, καθορίζοντας την τελική τους χρήση και ασφάλεια.

Η σόδα τροφίμων υπόκειται σε αυστηρό καθαρισμό για την αφαίρεση προσμίξεων, διασφαλίζοντας ότι είναι ασφαλής για κατανάλωση. Αντίθετα, η βιομηχανικής παραγωγής οικιακή σόδα ενδέχεται να περιέχει ακατάλληλες για βρώση ουσίες.

Η βρώσιμη σόδα λειτουργεί ως διογκωτικός παράγοντας στη ζαχαροπλαστική, ενώ καθαρίζει αποτελεσματικά φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα. Παράλληλα, χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από πεπτικές διαταραχές, εξουδετερώνοντας τα οξέα του στομάχου.

Η σόδα οικιακής χρήσης αξιοποιείται ως καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων για την αφαίρεση λεκέδων και την απόσμηση χαλιών. Επίσης, εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές σε ψυγεία και κάδους απορριμμάτων.

Πρόκειται για μια αλκαλική χημική ένωση σε μορφή λευκής σκόνης, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από την παρασκευή τροφίμων έως τον καθαρισμό του σπιτιού.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα ευέλικτο υλικό το οποίο συναντάται σχεδόν σε κάθε σπίτι, παρατηρούνται ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στη σόδα που προορίζεται για βρώση και σε εκείνη που προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

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Μαγειρική σόδα: Ίδιος χημικός τύπος, διαφορετικός τρόπος παραγωγής

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Kazidomi, «τόσο το διττανθρακικό νάτριο οικιακής χρήσης όσο και το τροφίμων έχουν τον ίδιο χημικό τύπο (NaHCO3), αν και οι διαδικασίες κατασκευής και καθαρισμού τους διαφέρουν».

Το διττανθρακικό νάτριο τροφίμων καθαρίζεται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι προσμίξεις και να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από τοξικούς παράγοντες.

Συνήθως λαμβάνεται από φυσικά ορυκτά και υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία ώστε να είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση, εγγυώμενο την απουσία δυνητικά επιβλαβών υπολειμμάτων.

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Στον αντίποδα, το διττανθρακικό νάτριο οικιακής χρήσης κατασκευάζεται με βιομηχανικό τρόπο. Παρόλο που διατηρεί την ίδια βασική χημική σύσταση με το αντίστοιχο προϊόν τροφίμων, ενδέχεται να περιέχει προσμίξεις που το καθιστούν ακατάλληλο για βρώση.

Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται σε εργασίες συντήρησης και καθαριότητας χάρη στις αποσμητικές και αποξεστικές του ιδιότητες.

Θεμελιώδες συστατικό σε αρτοποιία και ζαχαροπλαστική

Όσον αφορά τις διατροφικές εφαρμογές, η σόδα τροφίμων αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στην αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, καθώς λειτουργεί ως διογκωτικός παράγοντας που απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα κατά τη θέρμανση, βοηθώντας τις ζύμες να φουσκώσουν.

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Παράλληλα, είναι ιδανική για το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, καθώς η εμβάπτισή τους σε διάλυμα νερού και σόδας απομακρύνει αποτελεσματικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως σπιτικό γιατροσόφι για την ανακούφιση πεπτικών διαταραχών, αφού διαλυμένη στο νερό εξουδετερώνει τα οξέα του στομάχου και καταπραΰνει τις καούρες.

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων

Από την άλλη πλευρά, η σόδα οικιακής χρήσης αξιοποιείται ως εξαιρετικό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων για την αφαίρεση λεκέδων, τον καθαρισμό επιφανειών, την απόσμηση χαλιών και τη λεύκανση αρμών.

Χρησιμοποιείται επίσης για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών σε ψυγεία και κάδους απορριμμάτων, για τη ρύθμιση του pH σε πισίνες και ενυδρεία, αλλά και ως βασικό συστατικό για τη δημιουργία διαφόρων αυτοσχέδιων οικολογικών καθαριστικών.

