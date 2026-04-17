Δέσποινα Βανδή: Ο γιος της, Γιώργος Νικολαΐδης, ίσως είναι ο επόμενος master chef -Το δείπνο της στο εστιατόριο που εργάζεται - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή είναι καταξιωμένη τραγουδίστρια και τη γνωρίσαμε από τις μεγάλες επιτυχίες της. Ωστόσο, έχει κι ένα ξεχωριστό ταλέντο, στη μαγειρική.

Δεν είναι τυχαίο ότι η δημοφιλής ερμηνεύτρια στον ελεύθερο χρόνο της προτιμά να βρίσκεται στην κουζίνα της και να μαγειρεύει υγιεινά και νόστιμα πιάτα για τα αγαπημένα της πρόσωπα. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μοιραστεί τις συνταγές της με τους φίλους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Νικολαΐδης πήρε το ταλέντο της

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η Δέσποινα Βανδή, ο γιος της, Γιώργος, έχει κληρονομήσει αυτό το ταλέντο της στη μαγειρική και του αρέσει πολύ να μπαίνει στην κουζίνα μαζί της και να μαγειρεύουν.

«Ο γιος μου έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στη μαγειρική. Αν ένα κομμάτι του εαυτού μου υπάρχει στην Μελίνα, ένα άλλο υπάρχει μέσα στον Γιώργο. Ξεκίνησε από πολύ μικρός να πειραματίζεται στην κουζίνα, με όλες τις… συνέπειες», έχει πει η τραγουδίστρια σε παλιότερη συνέντευξή της. Ενώ αρκετές φορές έχει αναφερθεί στις λαχταριστές συνταγές που ετοιμάζει ο γιος της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «έχει έναν σεφ μέσα στο σπίτι».

Η Δέσποινα Βανδή με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, και τον γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη

Ο γιος της Βανδή ο επόμενος master chef;

Ο Γιώργος Νικολαΐδης, γιος του Ντέμη Νικολαΐδη και της Δέσποινας Βανδή, τον ερχόμενο Αύγουστο θα γίνει 19 χρονών και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, που πέφτουν εδώ και πολλά χρόνια στους διάσημους γονείς του. Σε αντίθεση με την αδελφή του, Μελίνα Νικολαΐδη,﻿ κρατά ένα πιο χαμηλό προφίλ και δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν ελάχιστες φωτογραφίες του.

Από μικρή ηλικία έμπαινε στην κουζίνα με τη Δέσποινα Βανδή και ανακάλυψε αυτό που τον γεμίζει και με το οποίο θέλει να ασχοληθεί. Έτσι, γράφτηκε σε μία από τις κορυφαίες σχολές μαγειρικής, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει να εργάζεται σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο, όπως ενημερώνει και ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Instagram, ο οποίος είναι ιδιωτικός.

Γευστικές δημιουργίες διά χειρός Γιώργου Νικολαΐδη

Από το συγκεκριμένο εστιατόριο στο Ψυχικό όπου εργάζεται ο γιος της, Γιώργος, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Πέμπτης. Η περήφανη μαμά δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δείπνο της και το πιάτο που, προφανώς, επιμελήθηκε ο γιος της, καθώς τον έκανε tag.

Να σημειώσουμε ότι ήταν λίγο πριν από τα περασμένα Χριστούγεννα η τελευταία φορά που είδαμε μια ανάρτηση με τη μαμά Δέσποινα Βανδή και τον γιο της να έχουν μπει μαζί στην κουζίνα όπου έφτιαξαν πεντανόστιμα μελομακάρονα.

Στο βίντεο που μοιράστηκε μάλιστα η Δέσποινα Βανδή στα social media, ο Γιώργος Νικολαΐδης διακρίνεται να πλάθει τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, έχοντας δίπλα του όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και δίνοντάς τους το κατάλληλο σχήμα.