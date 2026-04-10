8 δέντρα που μπορείτε να έχετε σε εσωτερικό χώρο και μεγαλώνουν στη στιγμή - iefimerida.gr

Αν θέλετε να δώσετε μια διαφορετική και πιο ζεστή αισθητική στο σαλόνι σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα δέντρο ή φυτό εσωτερικού χώρου.

Υπάρχουν διάφορα είδη, των οποίων η συντήρηση είναι εύκολη, και που προσαρμόζονται σε εσωτερικά περιβάλλοντα. Μάλιστα, ορισμένα εξ' αυτών μπορούν ακόμη και να παράγουν καρπούς. Ένα φυτό μπορεί να αλλάξει πλήρως την ατμόσφαιρα ενός χώρου, ειδικά όταν πρόκειται για δέντρο, αρκεί να τηρούνται οι σωστές συνθήκες ανάπτυξής του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημασία του φωτισμού στην ανάπτυξη των φυτών

«Ο φωτισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του ιδανικού δέντρου για το σπίτι σας», τόνισε η ειδικός στα φυτά, Σίντνι Ντ’Αμίκο από την «Fast Growing Trees». Η σωστή έκθεση στο φως, είτε αυτό είναι άμεσο είτε έμμεσο, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την υγιή ανάπτυξη των φυτών εσωτερικού χώρου.

Εντυπωσιακά γρήγορα αναπτυσσόμενα δέντρα για το σπίτι

Η παχύρα:﻿ γνωστή και ως «Δέντρο του Χρήματος» ή Καστανιά της Γουιάνας, είναι ένα δημοφιλές, ανθεκτικό τροπικό φυτό εσωτερικού χώρου. Χαρακτηρίζεται από τους πλεγμένους μεταξύ τους κορμούς και τα μεγάλα, πράσινα φύλλα της. Θεωρείται σύμβολο τύχης και ευημερίας σύμφωνα με το Φενγκ Σούι και απαιτεί ελάχιστη φροντίδα. Μπορεί να αναπτύσσεται έως και 60 εκατοστά τον χρόνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αβοκαντιά Χας:﻿ ξεχωρίζει επειδή παράγει καρπούς και μπορεί να φτάσει έως τα 3,6 μέτρα ύψος σε εσωτερικούς χώρους, με ετήσια ανάπτυξη περίπου 76 εκατοστά.

Η γιούκα γίγας:﻿ προσδίδει μοντέρνα και δυναμική αισθητική, ενώ απαιτεί ελάχιστη φροντίδα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για πιο «απασχολημένους» ιδιοκτήτες φυτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυτά με διακοσμητική και λειτουργική αξία

Η ελιά Αρμπεκίνα:﻿ αποτελεί μία κομψή προσθήκη σε εσωτερικούς χώρους, αν και η ανάπτυξή της είναι πιο αργή σε σχέση με την καλλιέργεια σε εξωτερικό περιβάλλον.

Η Σέφλερα η ακτινοφυλλής: γνωστή και ως «φυτό-ομπρέλα», είναι ένα τροπικό, αειθαλές φυτό με γυαλιστερά, παλαμοειδή φύλλα που θυμίζουν ομπρέλα. Μπορεί να αναπτύσσεται έως 60 εκατοστά τον χρόνο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω της ευκολίας στην φροντίδα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπανανιά νάνος: ή «Musa Dwarf Cavendish» είναι από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα είδη και μπορεί να φτάσει έως και 3 μέτρα σε ένα μόνο έτος, αλλά και να παράξει καρπούς σε κατάλληλες συνθήκες.

﻿Μπανανιά νάνος / Φωτογραφία:FB

Η Διφενμπάχια: ή φυτό των μυστικών, είναι ιδανική για χώρους με χαμηλό φωτισμό και περιορισμένο μέγεθος, καθώς δεν ξεπερνά τα 1,80 μέτρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δέντρο-καουτσούκ (Ficus elastica): αναπτύσσεται σταθερά μερικά εκατοστά κάθε χρόνο και μπορεί να φτάσει περίπου τα 1,80 μέτρα στην ωριμότητά του. Χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα, επαρκεί το έμμεσο φως και το αραιό πότισμα, ανά δύο εβδομάδες. Στην άγρια φύση, τα συγκεκριμένα δέντρα μπορεί να φτάσουν και πάνω από 40 μέτρα ενώ η διάρκεια ζωής του σε ελληνικό κλίμα, είναι 100 και πλέον χρόνια.