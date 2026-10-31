Ο δεκάλογος της ENEA για τη θέρμανση: Συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα στον λογαριασμό χωρίς να στερηθείτε τη ζεστασιά - iefimerida.gr

Με την έλευση του χειμώνα, ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα των νοικοκυριών είναι η θέρμανση του σπιτιού. Καλοριφέρ, λέβητες και απώλειες θερμότητας μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα σε παλαιότερες κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ohga.it υπάρχουν απλές αλλαγές στην καθημερινότητα που μπορούν να περιορίσουν τη σπατάλη ενέργειας.

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Η ιταλική Εθνική Υπηρεσία για τις Νέες Τεχνολογίες, την Ενέργεια και την Αειφόρο Οικονομική Ανάπτυξη (ENEA) δίνει 10 πρακτικές συμβουλές για πιο αποδοτική θέρμανση. Οι προτάσεις αφορούν από τη σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι τη βελτίωση της μόνωσης και την ορθολογική χρήση των καλοριφέρ.

Οι 10 συμβουλές:

Επιλέξτε πιο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης

Η τεχνολογία του συστήματος θέρμανσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση ενός σπιτιού. Ένας παλιός ή λιγότερο αποδοτικός λέβητας μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με ένα σύγχρονο σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, η ENEA προτείνει την αντικατάσταση παλιότερων συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας η οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.

Υπό κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να αποδώσουν περισσότερη θερμική ενέργεια από την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοσή τους εξαρτάται από τη θερμομόνωση του κτιρίου, τα χαρακτηριστικά των σωμάτων θέρμανσης, το κόστος ενέργειας και την υπάρχουσα εγκατάσταση. Παράλληλα, η ENEA προτείνει τη χρήση θερμοστάτη.

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Κάντε ενεργειακό έλεγχο στην κατοικία σας

Πριν αποφασίσετε να αντικαταστήσετε τον λέβητα ή να αγοράσετε νέο εξοπλισμό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε από πού χάνεται η θερμότητα στο σπίτι.

Η ENEA συνιστά την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος μπορεί να ελέγξει τόσο την εγκατάσταση θέρμανσης όσο και τη θερμομόνωση του κτιρίου.

Ο ενεργειακός έλεγχος βοηθά στον εντοπισμό των προβλημάτων και στην επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη βελτίωση της θερμομόνωσης, την αντικατάσταση των κουφωμάτων και τη βελτιστοποίηση της εγκατάστασης θέρμανσης.

Σύμφωνα με την ENEA, οι κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν υπό προϋποθέσεις να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και 40%.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού που φτάνει στα καλοριφέρ

Δεν έχει σημασία μόνο η θερμοκρασία που επιλέγετε στον θερμοστάτη. Εξίσου σημαντική είναι η θερμοκρασία του νερού που μεταφέρεται από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα.

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Σε πολλές εγκαταστάσεις παραμένει σταθερή, ακόμη και όταν αλλάζουν οι εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Η ENEA προτείνει τη χρήση συστήματος το οποίο ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού ανάλογα με τον καιρό. Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλότερες, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί με χαμηλότερη θερμοκρασία νερού. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με την ENEA η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει έως και το 25%.

Παρακολουθείτε την ενεργειακή σας κατανάλωση

Για να μειώσετε τον λογαριασμό θέρμανσης, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε πόση ενέργεια καταναλώνετε.

Η ENEA προτείνει τη χρήση έξυπνων μετρητών και συσκευών παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης, οι οποίες καταγράφουν τις μεταβολές στη χρήση ενέργειας.

Μην παραμελείτε τη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης

Η τακτική συντήρηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της θέρμανσης.

Ένα καθαρό σύστημα, με σωστές ρυθμίσεις και ελέγχους από εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Αντίθετα, οι επικαθίσεις, τα φθαρμένα εξαρτήματα και οι λανθασμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μειώσουν την απόδοσή του.

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Ελέγξτε τη θερμοκρασία και τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης

Μία από τις πιο απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε είναι να περιορίσετε την υπερβολική θέρμανση των εσωτερικών χώρων.

Σύμφωνα με την ENEA, μια θερμοκρασία 19 βαθμών Κελσίου μπορεί να είναι αρκετή για να εξασφαλίσει ικανοποιητική θερμική άνεση σε πολλές κατοικίες.

Δεν χρειάζεται το σπίτι να θυμίζει καλοκαίρι μέσα στον χειμώνα. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία που επιλέγετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή απαίτηση και, κατά συνέπεια, η κατανάλωση.

Η μείωση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό μπορεί να εξοικονομήσει έως και 10% στην κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας.

Εξίσου σημαντικό είναι να προγραμματίζετε σωστά τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης, ανάλογα με το πότε χρησιμοποιούνται οι διάφοροι χώροι.

Κλείνετε παντζούρια και ρολά κατά τη διάρκεια της νύχτας

Τα παράθυρα αποτελούν ένα από τα σημεία από τα οποία μπορεί να χάνεται σημαντικό μέρος της θερμότητας ενός σπιτιού.

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Τη νύχτα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται, οι γυάλινες επιφάνειες ψύχονται και μπορούν να αυξήσουν τις θερμικές απώλειες.

Για τον περιορισμό του φαινομένου, προτείνεται το κλείσιμο των παντζουριών και των ρολών.

Οι πιο βαριές κουρτίνες μπορούν επίσης να συμβάλουν στον περιορισμό της αλλαγής θερμότητας κοντά στα παράθυρα.

Μην καλύπτετε τα καλοριφέρ με έπιπλα, ρούχα και κουρτίνες

Για να λειτουργεί σωστά ένα θερμαντικό σώμα, πρέπει η θερμότητα να διαχέεται ελεύθερα στο δωμάτιο.

Όταν μπροστά από το καλοριφέρ υπάρχουν μεγάλα έπιπλα ή βαριές κουρτίνες, ένα μέρος της θερμότητας εγκλωβίζεται στην περιοχή γύρω από το σώμα, με αποτέλεσμα η θέρμανση του χώρου να μην είναι ομοιόμορφη.

Η ENEA συνιστά να διατηρείτε τα καλοριφέρ όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα από εμπόδια.

Επίσης, καλό είναι να αποφεύγετε να τα χρησιμοποιείτε συστηματικά για το στέγνωμα ρούχων.

Μια ακόμη λύση είναι η τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ ανάμεσα στο καλοριφέρ και τον εξωτερικό τοίχο. Τα συγκεκριμένα υλικά μπορούν να περιορίσουν μέρος των θερμικών απωλειών προς τον τοίχο, ανάλογα με τη μόνωσή του και τα χαρακτηριστικά του θερμαντικού σώματος.

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Αερίζετε το σπίτι χωρίς να αφήνετε τα παράθυρα ανοιχτά για πολλή ώρα

Ο σωστός αερισμός του σπιτιού είναι απαραίτητος ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η ανανέωση του αέρα βοηθά στην απομάκρυνση μέρους της υγρασίας που δημιουργείται από το μαγείρεμα, το μπάνιο και άλλες καθημερινές δραστηριότητες.

Ωστόσο, όταν τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενώ λειτουργεί η θέρμανση, προκαλούνται σημαντικές απώλειες θερμότητας.

Εγκαταστήστε και χρησιμοποιείτε σωστά τις θερμοστατικές βαλβίδες

Η τελευταία συμβουλή της ENEA αφορά τις θερμοστατικές βαλβίδες, οι οποίες ρυθμίζουν τη ροή του ζεστού νερού στα θερμαντικά σώματα.

Η χρήση τους επιτρέπει τη διατήρηση διαφορετικής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Για παράδειγμα, ένα υπνοδωμάτιο μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό επίπεδο θέρμανσης από ένα σαλόνι που χρησιμοποιείται για πολλές ώρες καθημερινά.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υπερβολική θέρμανση χώρων που δεν χρειάζονται τόσο υψηλή θερμοκρασία.

Τέλος, σύμφωνα με την ENEA, η χρήση θερμοστατικών βαλβίδων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης έως και 20%.