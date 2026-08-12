Δείτε live την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες θα δουν το φαινόμενο στο 100%, τι ισχύει για την Ελλάδα - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά από το 1999 το φαινόμενο της έκλειψης Ηλίου θα γίνει ορατό, έστω και σε πολύ μικρό ποσοστό, στην Ελλάδα.

Η ολική έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, σε μια ζώνη που εκτείνεται από τον βόρειο Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο.

Το φαινόμενο ξεκινά από τη Ρωσία και μετά θα διασχίσει το βόρειο ημισφαίριο και θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία, πριν διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό.

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Η σκιά της Σελήνης θα διανύσει περίπου 8.260 χιλιόμετρα μέσα σε μιάμιση ώρα από τον Βόρειο Πόλο προς τα νότια.

Η μερική έκλειψη, ωστόσο, θα είναι ορατή σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Το φαινόμενο θα γίνει αντιληπτό μέχρι την Αλάσκα και τη Σιβηρία, ενώ θα καλύψει τον Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλο μέρος της Ευρώπης και τμήματα της δυτικής Αφρικής.



Τι θα δούμε στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Θα υπάρξει μόνο μια πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως σε δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές της χώρας.

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